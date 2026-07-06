Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Lingkungan

Meluncurkan Persetujuan Menhut, Raja Juli: Perdagangan Karbon Bukan Omon-Omon

Senin, 06 Juli 2026 – 16:44 WIB
Meluncurkan Persetujuan Menhut, Raja Juli: Perdagangan Karbon Bukan Omon-Omon - JPNN.COM
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni di kantor Kemenhut, Jakarta, Senin (6/7). Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni meluncurkan Persetujuan Menhut, tentang penerbitan unit karbon melalui skema Non Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (Non SPE-GRK).

Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim Hashim Djojohadikusumo, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budi Djiwandono, Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno, hingga Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi hadir dalam peluncuran di kantor Kemenhut, Jakarta, Senin (6/7).

Raja Juli menyebut peluncuran Persetujuan Menhut menandai dimulainya perdagangan karbon kehutanan secara lebih konkret, melalui proyek-proyek yang telah siap dipasarkan.

Baca Juga:

"Bagi yang telah siap nanti diregistrasi dan didagangkan supaya tidak omon-omon saja, jadi bisa langsung ada yang konkret kita dagangkan,” kata dia dalam sambutannya di kantor Kemenhut, Jakarta, Senin (6/7).

Raja Juli melanjutkan percepatan penerbitan Persetujuan Menhut seusai dengan komitmen Presiden RI Prabowo Subianto dalam mengembangkan ekonomi hijau. 

Eks Wakil Kepala Otorita IKN itu melanjutkan berbagai gagasan yang sebelumnya sulit diwujudkan, kini berhasil direalisasikan seperti Persetujuan Menhut. 

Baca Juga:

“Semua ini terlaksana tentu karena leadership yang sangat kuat dari Pak Presiden Prabowo Subianto, yang dahulu hanya khayalan sekarang bisa menjadi konkret, yang dahulu hanya kemungkinan, sekarang jadi mungkin dan terjadi,” ujarnya.

Pada peluncuran tersebut, Kementerian Kehutanan sekaligus memperkenalkan empat proyek karbon yang siap dijalankan, terdiri atas tiga rencana pembangunan di kawasan Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan satu proyek Perhutanan Sosial (PS).

Menhut Raja Juli Antoni menyebut peluncuran Persetujuan Menhut menandai dimulainya perdagangan karbon kehutanan secara lebih konkret.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Menhut Raja Juli Antoni  perdagangan karbon  Non Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca  Persetujuan Menhut 
BERITA MENHUT RAJA JULI ANTONI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp