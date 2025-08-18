Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Memakai Batik Sasirangan, Dokter Ayu Bawa Nuansa Kalimantan ke Istana Negara

Senin, 18 Agustus 2025 – 21:02 WIB
Memakai Batik Sasirangan, Dokter Ayu Bawa Nuansa Kalimantan ke Istana Negara - JPNN.COM
Dokter Ayu Widyaningrum dan keluarga. Foto: Tim Dokter Ayu

jpnn.com, JAKARTA - Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia di Istana Negara menjadi momen istimewa bagi dokter estetika asal Banua, Kalimantan, Ayu Widyaningrum.

Dia berkesempatan menghadiri sesi penurunan bendera merah putih secara langsung di Jakarta pada Minggu (17/8).

Tak sendiri, Dokter Ayu hadir bersama suami dan kedua putranya, Alif Barra serta Ben Alfariq.

Baca Juga:

Mereka menyaksikan langsung upacara yang dipimpin oleh Presiden Prabowo dan sejumlah pejabat negara lainnya.

Dalam momen istimewa itu, Dokter Ayu tampil anggun dengan kebaya marun yang dipadukan dengan kain Batik Sasirangan, kain khas asal Kalimantan Selatan.

Busana yang dikenakannya senada dengan batik yang dikenakan oleh sang suami, menciptakan kesan serasi.

Baca Juga:

Sementara itu, kedua putra mereka, Alif Barra dan Ben Alfariq, tampak mencuri perhatian dengan balutan busana khas Dayak.

Pakaian adat tersebut didominasi warna oranye dan merah, menambah semarak suasana perayaan.

Tampil anggun dengan batik Sasingaran, Dokter Ayu Widyaningrum membawa nuansa Kalimantan ke Istana Negara

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Batik Sasirangan  dokter ayu  nuansa kalimantan  dokter ayu istana negara 
BERITA BATIK SASIRANGAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp