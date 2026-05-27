Memaknai Iduladha 1447 H, BULOG Teguhkan Semangat Kurban untuk Ketahanan Pangan Umat

Rabu, 27 Mei 2026 – 13:57 WIB
Direktur Utama BULOG Ahmad Rizal Ramdhani turut menyaksikan saat penyembelihan hewan kurban Iduladha 1447 yang berlangsung di Masjid Al-Balagh, Komplek BULOG Pos Pengumben, Jakarta Barat, pada Rabu (27/5). Foto: Dokumentasi BULOG

jpnn.com, JAKARTA - Perum BULOG memaknai Hari Raya Iduladha 1447 H sebagai momentum untuk memperkuat nilai keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian sosial dalam menjalankan amanah menjaga ketahanan pangan nasional.

Hal tersebut tercermin dalam pelaksanaan Salat Iduladha yang digelar di Masjid Al-Balagh, Komplek BULOG Pos Pengumben, Jakarta Barat, pada Rabu, 27 Mei 2026.

Kegiatan yang dimulai sejak pukul 06.30 WIB tersebut diikuti Direktur Utama, Direktur SDM & Transformasi, karyawan BULOG beserta keluarga yang tinggal di lingkungan Komplek BULOG Pos Pengumben.

Suasana kebersamaan dan kekhidmatan tampak terasa sejak pelaksanaan sholat hingga rangkaian silaturahmi yang berlangsung setelahnya.

Salat Iduladha dipimpin Ustaz KH. Nasrullah, M.S. sebagai imam.

Sementara itu, khotbah Iduladha disampaikan  Direktur Utama Perum BULOG Letnan Jenderal TNI (Purn) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos., S.H., M.Han. dengan mengangkat tema 'Meneladani Qurban untuk Membangun Ketahanan Pangan Umat'.

Iduladha 1447 H menjadi ruang refleksi bagi seluruh insan BULOG untuk memperkuat komitmen pengabdian kepada bangsa melalui tugas menjaga pangan

TAGS   Bulog  Iduladha  ketahanan pangan  pangan  Ahmad Rizal Ramdhani  kurban  Hewan kurban 
