Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Sosial

Memaknai Iduladha, Pertamina Berbagi Lebih dari 4.400 Hewan Kurban

Kamis, 28 Mei 2026 – 12:40 WIB
Memaknai Iduladha, Pertamina Berbagi Lebih dari 4.400 Hewan Kurban - JPNN.COM
Pertamina Group menyalurkan lebih dari 4.400 hewan kurban pada hari raya Iduladha 2026. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina Group menyalurkan lebih dari 4.400 hewan kurban pada hari raya Iduladha 2026.

Hewan kurban ini berasal dari para pekerja Pertamina Group dan juga dari perusahaan, yang disalurkan ke sekitar wilayah operasi di seluruh Indonesia.

Memaknai Iduladha, Pertamina Berbagi Lebih dari 4.400 Hewan Kurban

Baca Juga:

Lebih dari 46 persen hewan yang dikurbankan adalah sapi, sementara sisanya kambing dan domba.

VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron menyampaikan kegiatan kurban ini tidak hanya menjadi bentuk ibadah, tetapi juga sarana untuk memperkuat rasa empati, kebersamaan, dan kepedulian sosial Pertamina terhadap masyarakat lingkungan sekitar wilayah operasi perusahaan.

Memaknai Iduladha, Pertamina Berbagi Lebih dari 4.400 Hewan Kurban

Baca Juga:

"Pertamina menyembelih ribuan ekor sapi dan kambing yang merupakan titipan dari para pekerja dan juga yang berasal dari perusahaan. Daging tersebut kemudian didistribusikan kepada masyarakat sekitar operasi perusahaan yang membutuhkan," kata Baron dalam keterangannya, Kamis (28/5).

Penyembelihan hewan kurban yang dilakukan di berbagai unit operasi maupun kantor pada perayaan Iduladha memang telah menjadi bagian dari kegiatan Pertamina setiap tahunnya.

Iduladha di Pertamina bukan hanya sekadar perayaan, tetapi juga momentum untuk meningkatkan kebersamaan, kepedulian, dan kontribusi sosial yang lebih luas

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pertamina  Iduladha  kurban  Hewan kurban  Muhammad Baron 
BERITA PERTAMINA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp