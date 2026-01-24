Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Teknologi - Smart Techno

Memanfaatkan AI, Google Photos Merilis Fitur Me Meme, Ini Kegunaannya

Sabtu, 24 Januari 2026 – 16:41 WIB
Ilustrasi Google Photos. Foto: Google

jpnn.com - Google terus memperluas fungsi Google Photos dengan menyematkan teknologi kecerdasan buatan (AI).

Terbaru, raksasa teknologi tersebut menghadirkan fitur eksperimental bernama “Me Meme”.

Fitur memungkinkan pengguna membuat gambar meme langsung dari foto pribadi mereka.

Me Meme memanfaatkan teknologi AI generatif untuk menggabungkan foto pengguna dengan beragam template meme.

Fitur dirancang untuk memberikan pengalaman kreatif yang ringan, sekaligus menambah elemen hiburan dalam pengelolaan foto digital.

Google menyebut Me Meme masih berada pada tahap awal pengembangan.

Google juga mengingatkan bahwa hasil gambar yang dihasilkan AI tidak selalu identik dengan foto asli.

Guna memperoleh hasil optimal, pengguna disarankan mengunggah foto dengan pencahayaan yang baik, fokus jelas, serta posisi wajah menghadap ke depan.

TAGS   Google  Google Photos  fitur baru Google Photos  Fitur Me Meme Google Photos 
