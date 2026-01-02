Close Banner Apps JPNN.com
Memasuki 2026, Bethsaida Healthcare Perkuat Fasilitas dan Teknologi Baru

Jumat, 02 Januari 2026 – 17:16 WIB
Memasuki 2026, Bethsaida Healthcare Perkuat Fasilitas dan Teknologi Baru
Bethsaida Healthcare memperkuat ekosistem layanan terintegrasi, memasuki tahun 2026 dengan inovasi medis. Foto dok. Bethsaida Healthcare

jpnn.com, JAKARTA - Memasuki tahun 2026, Bethsaida Healthcare berkomitmen untuk terus meningkatkan kapabilitas layanan melalui penguatan fasilitas dan teknologi medis terbaru.

Melalui ekosistem yang terintegrasi, rumah sakit ini menawarkan solusi kesehatan menyeluruh, mulai dari layanan preventif (wellness), diagnostik, kuratif, hingga rehabilitatif.

"Integrasi layanan adalah kunci utama dalam memberikan kenyamanan bagi pasien," kata Managing Director Bethsaida Healthcare, dr. Magdalena, Jumat (2/1/2026).

Langkah ini diambil untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang makin kompleks, sekaligus memastikan pasien mendapatkan perawatan yang berkesinambungan dalam satu jaringan yang saling terhubung.

"Bagi kami, 2026 adalah momentum untuk melangkah lebih jauh melengkapi layanan, memperkuat kualitas, dan memastikan Bethsaida Healthcare selalu relevan dengan kebutuhan masyarakat," tutur dr. Magdalena.

Pihaknya membangun jejaring unit layanan dengan peran spesifik yang saling melengkapi mulai dari Preventif & Wellness, Diagnostik & Kuratif, hingga Layanan Harian Praktis.  

"Tersedia Bethsaida Clinic di Aniva Junction dan Paramount Petals untuk kebutuhan harian seperti Medical Check Up (MCU), vaksinasi, hingga suntik vitamin," ungkapnya.

Salah satu keunggulan utama Bethsaida adalah integrasi antar Center of Excellence. Dia menyebutkan, pada Heart & Vascular Center, tim dokter spesialis dan tindakan medis dirancang saling terhubung antara rumah sakit di Gading Serpong dan Serang.



