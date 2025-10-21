Memasuki 96 Tahun, Optik Tunggal Mantapkan Langkah ke Era Vision Care Terintegrasi

jpnn.com, JAKARTA - Optik Tunggal memasuki usia ke-96 tahun pada 5 Oktober, menegaskan komitmennya untuk terus menjaga penglihatan bangsa dengan inovasi, pelayanan, dan dedikasi lintas generasi.

Didirikan pada 1929 oleh C. Fielin di kawasan Pasar Baru, Jakarta, Optik Tunggal memulai kiprahnya sebagai toko optik kecil dengan semangat pelayanan yang tulus.

Alexander F Kurniawan, CEO Optik Tunggal mengatakan seiring perjalanan waktu, Optik Tunggal menjadi pionir dalam memperkenalkan konsep optik modern di tanah air.

Baca Juga: Optik Tunggal Wujudkan Perubahan Nyata di Maybank Marathon 2025

“Ulang tahun ke-96 bukan sekadar perayaan tambah usia, perjalanan panjang melintasi tiga generasi ini juga momentum untuk merefleksikan nilai dan komitmen kami sebagai bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Pencapaian ini juga tidak lepas dari dedikasi seluruh staff Optik Tunggal yang telah berkarya sepenuh hati tanpa memandang perbedaan," ujar Alexander.

"Kami percaya karyawan adalah aset terpenting dalam perjalanan, untuk itu kami mengucapkan terima kasih yang setulusnya bagi semua, termasuk para pelanggan yang terus mempercayakan kesehatan penglihatan kepada kami," imbuh Alexander.

Kini, dengan lebih dari 100 gerai yang tersebar di kota-kota besar Indonesia, Optik Tunggal terus memperluas jangkauan pelayanan vision care berkualitas bagi masyarakat Indonesia.

Di bulan Oktober 2025 Optik Tunggal membuka 2 store baru di Lippo Mall Puri - DKI Jakarta, dan Duta Mall Palangkaraya - Kalimantan Tengah.

Kemitraan strategis dengan ZEISS sejak 2015 juga melahirkan ZEISS Vision Center by Optik Tunggal. Kolaborasi ini menghadirkan pengalaman pemeriksaan mata dengan instrumen canggih dan tenaga Optometrist yang profesional.