Memasuki Hari Keenam, Tim Gabungan Masih Berjibaku Padamkan Karhutla di Desa Damai Bengkalis

jpnn.com, BENGKALIS - Tim gabungan masih terus berjibaku melakukan pemadaman dan pendinginan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Jalan Pertanian, Desa Damai, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis.

Di tengah kepulan asap yang masih membumbung dari lahan gambut kering, sebanyak 69 personel gabungan dikerahkan untuk mengendalikan sisa titik api.

Kegiatan dipimpin langsung oleh Ps. Kapolsek Bengkalis Iptu Hendro Wahyudi bersama unsur BPBD, Damkar, TNI, Dishub, perangkat desa, serta masyarakat setempat.

Kebakaran yang pertama kali terdeteksi pada Kamis (05/02/2026) di lahan milik masyarakat dengan titik koordinat 1.459170 N, 102.208468 E.

Hingga hari keenam, luas lahan yang terdampak mencapai sekitar ±15 hektare. Dari jumlah tersebut, sekitar ±7 hektare telah berhasil dipadamkan.

“Sementara ±8 hektare lainnya masih dalam tahap pendinginan karena material gambut masih mengeluarkan asap,” kata Kapolres Bengkalis AKBP Fahrian Saleh Siregar Rabu (11/2).

Fahrian menjelaskan lahan yang terbakar didominasi hutan dan semak belukar dengan vegetasi tanaman paku dan pepohonan mahang.

Sebagian area juga merupakan lahan olahan masyarakat yang ditanami karet dan kelapa sawit.