Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Memasuki Hari Keenam, Tim Gabungan Masih Berjibaku Padamkan Karhutla di Desa Damai Bengkalis

Rabu, 11 Februari 2026 – 19:01 WIB
Memasuki Hari Keenam, Tim Gabungan Masih Berjibaku Padamkan Karhutla di Desa Damai Bengkalis - JPNN.COM
Tim gabungan di Bengkalis tengah berupaya memadamkan karhutla yang sudah terjadi sejak sepekan terakhir. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com, BENGKALIS - Tim gabungan masih terus berjibaku melakukan pemadaman dan pendinginan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Jalan Pertanian, Desa Damai, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis.

Di tengah kepulan asap yang masih membumbung dari lahan gambut kering, sebanyak 69 personel gabungan dikerahkan untuk mengendalikan sisa titik api.

Kegiatan dipimpin langsung oleh Ps. Kapolsek Bengkalis Iptu Hendro Wahyudi bersama unsur BPBD, Damkar, TNI, Dishub, perangkat desa, serta masyarakat setempat.

Baca Juga:

Kebakaran yang pertama kali terdeteksi pada Kamis (05/02/2026) di lahan milik masyarakat dengan titik koordinat 1.459170 N, 102.208468 E.

Hingga hari keenam, luas lahan yang terdampak mencapai sekitar ±15 hektare. Dari jumlah tersebut, sekitar ±7 hektare telah berhasil dipadamkan.

“Sementara ±8 hektare lainnya masih dalam tahap pendinginan karena material gambut masih mengeluarkan asap,” kata Kapolres Bengkalis AKBP Fahrian Saleh Siregar Rabu (11/2).

Baca Juga:

Fahrian menjelaskan lahan yang terbakar didominasi hutan dan semak belukar dengan vegetasi tanaman paku dan pepohonan mahang.

Sebagian area juga merupakan lahan olahan masyarakat yang ditanami karet dan kelapa sawit.

Tim gabungan masih terus berjibaku melakukan pemadaman dan pendinginan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Desa Damai, Kecamatan Bengkalis, Bengkalis.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   karhutla  karhutla di Bengkalis  Bengkalis  kebakaran hutan dan lahan 
BERITA KARHUTLA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp