Memasuki Usia 30 Tahun, Thom Haye Temukan Tantangan Baru di Persib Bandung

Minggu, 14 September 2025 – 10:28 WIB
Memasuki Usia 30 Tahun, Thom Haye Temukan Tantangan Baru di Persib Bandung
Thom Haye saat menjalani sesi latihan dengan Persib Bandung. Foto: Persib.

jpnn.com - Gelandang bertahan Thom Haye akhirnya menjalani debutnya di Liga Indonesia bersama Persib Bandung.

Pemain berdarah Indonesia-Belanda itu langsung merasakan atmosfer luar biasa dari dukungan Bobotoh -suporter Persib- di stadion.

Pengalamannya tampil bersama Timnas Indonesia membuat Haye sudah terbiasa dengan suasana pertandingan yang dipenuhi suporter fanatik.



Debut Thom Haye

Haye menjalani laga perdananya saat Persib mengalahkan Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (12/9/2025).

Sebanyak 22 ribu penonton memenuhi stadion untuk menyaksikan penampilan perdana eks penggawa Almere City tersebut.

Masuk pada menit ke-60 menggantikan Marc Klok, Haye tampil antusias dan sudah mampu berbaur dengan rekan-rekannya di lapangan.



Seusai laga, Haye mengungkapkan alasannya bersedia bergabung dengan Persib. Tantangan dan suasana baru menjadi motivasi utamanya di usia yang memasuki 30 tahun.

“Di usia sekarang (saya) mencoba mencari hal baru. Saya pikir kamu bisa melihat seberapa besar klub ini. Itu adalah salah satu alasan utama,” kata Haye, dikutip Minggu (14/9/2025).

Debut 'gila' pemain baru Persib Thom Haye. Ungkap alasannya bergabung dengan Maung Bandung.

