Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Memasuki Usia 4 Tahun, NeutraDC Mengokohkan Fondasi Digital Ecosystem Hub

Kamis, 05 Maret 2026 – 22:36 WIB
Memasuki Usia 4 Tahun, NeutraDC Mengokohkan Fondasi Digital Ecosystem Hub - JPNN.COM
PT Telkom Data Ekosistem (NeutraDC Group) memasuki usia keempat tahun semakin memperkuat posisinya sebagai Digital Ecosystem Hub melalui akselerasi kolaborasi strategis serta peningkatan kapabilitas layanan sebagai AI enabler. Foto: Dokumentasi Telkom

jpnn.com, JAKARTA - Operating company PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom, PT Telkom Data Ekosistem (NeutraDC Group) memasuki usia keempat tahun semakin memperkuat posisinya sebagai Digital Ecosystem Hub melalui akselerasi kolaborasi strategis serta peningkatan kapabilitas layanan sebagai AI enabler.

Langkah ini menjadi respons perusahaan terhadap lonjakan kebutuhan komputasi berbasis kecerdasan artifisial (AI), sekaligus memperkokoh fondasi kedaulatan data Indonesia di tengah semakin ketatnya kompetisi infrastruktur digital di kawasan.

CEO NeutraDC Group Andreuw Th.A.F mengatakan penguatan positioning ini merupakan refleksi arah strategis perusahaan dalam menghadapi fase pertumbuhan digital berikutnya.

Baca Juga:

Menurut Andreuw, empat tahun ini bukan sekadar penanda usia, tetapi momentum untuk mempertegas peran.

"Kami membangun infrastruktur yang tidak hanya andal dan aman, tetapi juga siap mendukung akselerasi AI. Melalui kolaborasi lintas ekosistem, NeutraDC ingin memastikan Indonesia memiliki fondasi komputasi yang kompetitif di tingkat regional,” ujar Andreuw.

Dia menyampaikan kebutuhan terhadap AI-ready infrastructure kini telah menjadi kebutuhan aktual, bukan lagi proyeksi jangka panjang.

Baca Juga:

Karena itu, selain memperluas kapasitas, NeutraDC mengintegrasikan layanan Colo, Connect, dan Compute untuk mendukung orkestrasi konektivitas dan komputasi dalam satu sistem terpadu.

Andreuw menjelaskan secara operasional, strategi tersebut diwujudkan melalui integrasi colocation, compute, dan connect dalam satu ekosistem modular yang dirancang adaptif terhadap dinamika teknologi, termasuk pertumbuhan AI, cloud, dan kebutuhan komputasi berkapasitas tinggi.

NeutraDC memasuki usia keempat tahun semakin memperkuat posisinya sebagai Digital Ecosystem Hub

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   NeutraDC  Telkom  digital  Digital Ecosystem Hub  infrastruktur digital  perusahaan 
BERITA NEUTRADC LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp