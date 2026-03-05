Memasuki Usia 4 Tahun, NeutraDC Mengokohkan Fondasi Digital Ecosystem Hub

jpnn.com, JAKARTA - Operating company PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom, PT Telkom Data Ekosistem (NeutraDC Group) memasuki usia keempat tahun semakin memperkuat posisinya sebagai Digital Ecosystem Hub melalui akselerasi kolaborasi strategis serta peningkatan kapabilitas layanan sebagai AI enabler.

Langkah ini menjadi respons perusahaan terhadap lonjakan kebutuhan komputasi berbasis kecerdasan artifisial (AI), sekaligus memperkokoh fondasi kedaulatan data Indonesia di tengah semakin ketatnya kompetisi infrastruktur digital di kawasan.

CEO NeutraDC Group Andreuw Th.A.F mengatakan penguatan positioning ini merupakan refleksi arah strategis perusahaan dalam menghadapi fase pertumbuhan digital berikutnya.

Menurut Andreuw, empat tahun ini bukan sekadar penanda usia, tetapi momentum untuk mempertegas peran.

"Kami membangun infrastruktur yang tidak hanya andal dan aman, tetapi juga siap mendukung akselerasi AI. Melalui kolaborasi lintas ekosistem, NeutraDC ingin memastikan Indonesia memiliki fondasi komputasi yang kompetitif di tingkat regional,” ujar Andreuw.

Dia menyampaikan kebutuhan terhadap AI-ready infrastructure kini telah menjadi kebutuhan aktual, bukan lagi proyeksi jangka panjang.

Baca Juga: NeutraDC Telkom Ambil Peran Sentral Pengembangan Pusat Data dan Teknologi AI di SIJORI

Karena itu, selain memperluas kapasitas, NeutraDC mengintegrasikan layanan Colo, Connect, dan Compute untuk mendukung orkestrasi konektivitas dan komputasi dalam satu sistem terpadu.

Andreuw menjelaskan secara operasional, strategi tersebut diwujudkan melalui integrasi colocation, compute, dan connect dalam satu ekosistem modular yang dirancang adaptif terhadap dinamika teknologi, termasuk pertumbuhan AI, cloud, dan kebutuhan komputasi berkapasitas tinggi.