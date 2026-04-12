JPNN.com - Entertainment - Musik

Membanggakan! 7 Anak Indonesia Siap Tampil di The New York Pops 43rd Anniversary Gala

Minggu, 12 April 2026 – 21:01 WIB
Membanggakan! 7 Anak Indonesia Siap Tampil di The New York Pops 43rd Anniversary Gala - JPNN.COM
Konferensi pers tentang tujuh anak muda Indonesia yang terpilih untuk tampil dalam ajang bergengsi The New York Pops 43rd Anniversary Gala di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Sabtu (11/4). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kabar membanggakan kembali datang dari anak-anak muda Indonesia, yang siap menorehkan prestasi membanggakan di kancah internasional.

Sebanyak tujuh orang terpilih untuk tampil dalam ajang bergengsi The New York Pops 43rd Anniversary Gala. Event akan digelar di Carnegie Hall pada 27 April 2026.

Ketujuh anak berbakat itu, yakni Alyra Karissia Riza (13), Alysa Hana Mayko (13), Anastasia Christina Karunia (15), Gianna Anabelle Soetikno (13), Jenna Kalila Marciano (12), Natasha Marianne Subari (16), dan satu peserta lainnya yang turut menjalani pembinaan intensif bersama tim, Carissa Bellvania (13).

Mereka bakal tampil bersama Camp Broadway Ensemble, mewakili Indonesia di panggung dunia yang dikenal sebagai salah satu paling prestisius di industri musik.

Sebelum terpilih untuk tampil di sana, mereka mengikuti audisi ketat hingga akhirnya lolos dari puluhan peserta lainnya.

Para peserta terpilih pun harus menjalani pelatihan intensif untuk mempersiapkan diri tampil di hadapan publik internasional.

Selama masa persiapan, mereka melalui berbagai sesi pelatihan mulai dari vokal, akting, hingga tari.

Direktur Artistik Camp Broadway Indonesia, Adit Marciano, mengaku bangga dengan perkembangan dan kesiapan anak-anak yang akan tampil di New York tahun ini.

Tujuh anak muda Indonesia terpilih untuk tampil dalam ajang bergengsi The New York Pops 43rd Anniversary Gala.

