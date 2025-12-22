Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Membanggakan! Kontingen Indonesia Raih Juara Umum di ASEAN School Games 2025

Kamis, 25 Desember 2025 – 02:59 WIB
Membanggakan! Kontingen Indonesia Raih Juara Umum di ASEAN School Games 2025 - JPNN.COM
Kontingen Indonesia berhasil keluar sebagai juara umum pada ajang ASEAN School Games 2025 yang digelar di Brunei Darussalam, Jumat (28/11). Foto: Dokumentasi Kemenpora

jpnn.com, BANDAR SERI BEGAWAN - Kontingen Indonesia berhasil keluar sebagai juara umum pada ajang ASEAN School Games 2025 yang digelar di Brunei Darussalam, Jumat (28/11).

Kontingen Indonesia berhasil mengumpulkan 93 medali dari 7 cabang olahraga (cabor).

Terdiri dari 42 medali emas, 30 medali perak, dan 20 medali perunggu.

Dengan cabor renang menjadi penyumbang medali emas terbanyak dengan total 22 emas, diikuti pencak silat 11 emas, badminton 5 emas atletik 3 emas dan wushu 1 medali emas.

Atas capaian ini, Indonesia berhasil menjadi juara umum klasmen akhir medali keseluruhan mengungguli Thailand yang berada di posisi kedua dengan raihan 20 medali emas.

Chef de Mission (CdM) Indonesia ASG 2025 Aziz Ariyanto menyampaikan rasa syukur dan senang atas capaian yang berhasil diraih oleh atlet pelajar Indonesia.

“Saya senang atas capaian ini terdapat peningkatan yang pada gelaran sebelumnya kita mendapatkan peringkat kedua namun tahun ini kita berhasil menjadi juara umum," ucap Aziz.

Lebih lanjut Aziz menyampaikan terima kasih kepada semua tim atlet, pelatih, official, maupun manager yang telah bekerja keras sehingga Indonesia berhasil mendapatkan hasil yang maskimal.

Kontingen Indonesia berhasil keluar sebagai juara umum pada ajang ASEAN School Games 2025

