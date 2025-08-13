Membanggakan! Pertamina Raih Posisi Puncak Fortune Indonesia 100 Tahun 2025

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) kembali mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih posisi puncak dalam daftar Fortune Indonesia 100 tahun 2025.

Pencapaian ini menegaskan peran strategis Pertamina sebagai perusahaan energi nasional yang mampu mempertahankan kinerja unggul di tengah dinamika perekonomian global.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso mengatakan Pertamina menempati posisi teratas berkat pencapaian kinerja keuangan yang solid, efisiensi operasional, dan strategi bisnis berkelanjutan yang dijalankan di seluruh lini usaha, mulai dari hulu, pengolahan, hingga hilir dan energi baru terbarukan.

“Prestasi ini merupakan kinerja seluruh perwira Pertamina yang terus berkomitmen memberikan energi terbaik untuk Indonesia. Pertamina tidak hanya fokus pada pencapaian finansial, tetapi juga pada penguatan ketahanan energi nasional, transformasi bisnis, dan pengembangan energi bersih demi masa depan yang berkelanjutan,” ujar Fadjar dalam keterangannya, Rabu (13/8).

Fadjar mengungkapkan posisi puncak dalam Fortune Indonesia 100 menjadi motivasi bagi Pertamina untuk terus meningkatkan kinerja, memperluas inovasi, dan menjaga keberlanjutan pasokan energi bagi masyarakat Indonesia.

“Dengan prestasi ini, Pertamina semakin mengukuhkan posisinya sebagai perusahaan energi kelas dunia yang berkontribusi signifikan bagi perekonomian nasional sekaligus mendukung target pemerintah dalam mencapai kemandirian energi dan transisi menuju energi hijau,” ungkap Fadjar.

Majalah Fortune Indonesia merilis daftar perusahaan terbesar di Indonesia berdasarkan pendapatan tahun fiskal 2024.

Ambang batas untuk masuk ke daftar bergengsi ini meningkat dari Rp 10,54 triliun pada 2023 menjadi Rp 11,42 triliun pada 2024.