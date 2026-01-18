Membanggakan, Ratu Dinara Raih Predikat Peserta Terbaik di New York

jpnn.com, NEW YORK - Pelajar MAN Jakarta, Ratu Dinara Nafeeza Nurdin meraih predikat peserta terbaik dalam program internasional Vogue Winter Break yang digelar oleh Vogue College of Fashion di New York.

Selain prestasi tersebut, wanita yang akrab disapa Dinara itu juga tercatat sebagai penerima beasiswa penuh (full scholarship) dari Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk mengikuti program pertukaran pelajar Kennedy-Lugar Youth Exchange and Study (KL-YES).

Program itu merupakan salah satu program pertukaran pelajar bergengsi yang bertujuan membangun pemahaman lintas budaya serta kepemimpinan generasi muda.

Program Vogue Winter Break diikuti oleh sekitar 200 peserta dari 30 negara, yang merupakan siswa SMA terpilih dari berbagai belahan dunia.

Program ini memberikan pengenalan intensif mengenai industri fashion global, mencakup aspek bisnis, komunikasi, kepemimpinan, serta pengembangan ide kreatif melalui kelas, diskusi, dan proyek kolaboratif.

Dinara tidak hanya menunjukkan partisipasi aktif dan kualitas gagasan yang menonjol, tetapi juga terpilih sebagai pembicara yang mewakili seluruh peserta pada acara penutupan program.

Dinara menyampaikan refleksi perjalanan para peserta selama mengikuti program serta pentingnya keberanian menemukan jati diri di ruang global.

“Saya menyadari bahwa fesyen dan sains sebenarnya tidak terpisah jauh. Sains adalah tentang bagaimana, dan fesyen adalah tentang mengapa. Saya tidak harus memilih-saya bisa menjadi jembatan penghubungnya,” ujar Dinara dalam siaran persnya, Minggu (18/1).