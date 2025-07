Membanggakan! TASPEN Sukses Raih Penghargaan Bergengsi di Ajang TJSL & CSR Award 2025

jpnn.com, JAKARTA - PT TASPEN (Persero) kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam upaya mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

TASPEN berhasil meraih penghargaan, yaitu Kategori Pembina UMKM dan Kategori UMKM Binaan di ajang TJSL & CSR Award 2025.

Ajang yang digelar BUMN Track ini digagas sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi UMKM dan BUMN pembinanya dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Corporate Secretary TASPEN Henra menuturkan penghargaan ini menjadi motivasi bagi TASPEN untuk terus memperluas program pembinaan UMKM yang berkelanjutan dan berdampak nyata.

"TASPEN percaya pemberdayaan UMKM bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga tentang membangun kemandirian dan kesejahteraan masyarakat,” kata Henra dalam keterangannya, Selasa (1/7).

Pada penghargaan Kategori Pembina UMKM, TASPEN berhasil meraih predikat The Most Committed BUMN Pembina UMKM on All Sector atas konsistensinya dalam mendampingi ribuan pelaku UMKM lintas sektor, mulai dari kuliner, kerajinan tangan, hingga produk berbasis digital.

Sementara itu, pada Kategori UMKM Binaan, dua mitra binaan TASPEN turut mencuri perhatian melalui capaian membanggakan.

Jamur Super Pak Aris yang bergerak di bidang budidaya jamur kuping meraih penghargaan Best Performance Farming Sector.