Membangun Bisnis Bersama AI: Ketika Keluarga, Kreativitas, dan Teknologi Bertemu

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah cepatnya perkembangan kecerdasan buatan (AI), banyak orang masih bertanya-tanya: apakah teknologi ini akan menggantikan manusia, atau justru membantu kita tumbuh?

Sebuah buku berjudul Bangun Bisnis Bareng AI mencoba menjawab pertanyaan itu dengan cara yang tidak biasa, melalui kolaborasi antara ayah, dua anak, dan AI sebagai partner berpikir.

Buku yang diterbitkan oleh Elex Media Komputindo itu bukan sekadar panduan bisnis. Buku lahir dari ruang keluarga, obrolan lintas generasi, dan eksperimen kreatif yang memanfaatkan AI bukan sebagai 'mesin pintar', melainkan teman diskusi yang memperluas sudut pandang.

Ditulis oleh Adi Putera Widjaja bersama dua putranya, Michael Suryadarma Wijaya dan Nicolas Wiradarma Wijaya, buku tersebut memperlihatkan bagaimana AI bisa hadir sebagai katalis ide.

Mulai dari merancang produk, menyusun konten, hingga memikirkan simulasi bisnis sederhana, AI diposisikan sebagai alat bantu yang mempercepat proses belajar dan pengambilan keputusan.

Bagi Adi, seorang serial entrepreneur, AI bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Justru sebaliknya, dia melihat AI sebagai ruang dialog baru, yang membantu menantang asumsi, membuka alternatif, dan mendorong keberanian untuk mulai.

Pendekatan inilah yang kemudian diwariskan ke anak-anaknya: bahwa bisnis tidak selalu harus dimulai dari rencana besar dan sempurna, tetapi dari rasa ingin tahu, kemauan mencoba, dan proses belajar yang berulang.

Salah satu kekuatan utama Bangun Bisnis Bareng AI adalah bahasanya yang ringan dan dekat dengan realitas anak muda.