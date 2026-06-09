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JPNN.com - Ekonomi - Produk

Membangun Pasar Mamin, Kikkoman Komitmen Hadirkan Produk Halal di Indonesia

Kamis, 11 Juni 2026 – 00:42 WIB
Membangun Pasar Mamin, Kikkoman Komitmen Hadirkan Produk Halal di Indonesia - JPNN.COM
Membangun pasar mamin, Kikkoman komitmen menghadirkan produk halal di Indonesia. Foto dokumentasi Kikkoman

jpnn.com, JAKARTA - Kikkoman Indonesia terus berupaya memperkuat posisinya di pasar makanan dan minuman (mamin) di Tanah Air.

Salah satu strateginya dengan membawa standar halal sekaligus mendukung pertumbuhan usaha mikro dan kecil atau UMK di sektor kuliner.

Sebagai brand global asal Jepang dengan sejarah lebih dari 400 tahun, Kikkoman dikenal luas di berbagai negara.

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Akan tetapi, saat masuk ke Indonesia, perusahaan menghadapi tantangan berbeda karena pasar domestik memiliki sensitivitas tinggi terhadap produk halal.

"Bagi mayoritas konsumen Indonesia, halal tidak hanya menjadi standar produk, tetapi juga simbol kepercayaan, keamanan, dan kesesuaian nilai. Kondisi tersebut membuat Kikkoman Indonesia mengambil langkah strategis untuk membangun pasar dari awal," kata Founder & CEO PT Kikkoman Akufood Indonesia, Jureke, Rabu (10/6).

Dia mengatakan komitmen terhadap sertifikasi halal menjadi keputusan penting dalam perjalanan perusahaan di Indonesia.

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Saat proses joint venture antara PT Kikkoman Akufood Indonesia dan Kikkoman global dimulai pada 2016, belum ada produk Kikkoman global yang memiliki sertifikasi halal.

Menurut Jureke, kondisi tersebut menjadi tantangan besar.

Membangun pasar mamin atau makanan minuman, Kikkoman komitmen menghadirkan produk halal di Indonesia

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TAGS   Kikkoman  Produk Halal  pelaku usaha  Pasar  Mamin 

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