Membawa Kesan Baru, Motor Bebek Sport Yamaha Tampil Berkilau

Rabu, 08 Juli 2026 – 06:30 WIB

jpnn.com - Yamaha memberi penyegaran pada lini motor bebek sport-nya. Kali ini, giliran Yamaha Y15ZR model 2027 untuk pasar Malaysia.

Alih-alih menghadirkan ubahan besar, Yamaha memilih menyegarkan tampilan lewat balutan warna baru Cyan Jade.

Kelir baru itu dirancang untuk menghadirkan kesan modern, sekaligus merepresentasikan karakter pengendara muda yang aktif dan penuh gaya.

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Penyegaran tersebut menjadi strategi Yamaha menjaga daya tarik Y15ZR tanpa mengutak-atik formula yang selama ini sudah diterima pasar.

Desainnya tetap mempertahankan karakter sporty khas Y15ZR, lengkap dengan daytime running light (DRL), lampu belakang LED, panel instrumen digital LCD, hingga sistem injeksi bahan bakar elektronik.

Dimensi motor pun tidak berubah. Y15ZR memiliki panjang 1.970 mm, lebar 670 mm, tinggi 1.100 mm, dengan jarak sumbu roda 1.290 mm.

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Ground clearance mencapai 135 mm, tinggi jok 780 mm, bobot 117 kg, serta tangki bahan bakar berkapasitas 4,2 liter.

Sentuhan yang tetap menjadi ciri khas ialah penggunaan pelek alloy 17 inci berwarna bronze yang memberi kesan lebih premium.