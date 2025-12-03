Memberdayakan Ekonomi Masyarakat, Empower Academy Raih Penghargaan ICS Awards 2025

jpnn.com - JAKARTA - Program pemberdayaan masyarakat Empower Academy yang diprakarsai oleh Bangun Bangsa berhasil meraih penghargaan bergengsi Indonesia Corporate Sustainability (ICS) Awards 2025.

Program ini mendapatkan predikat Silver untuk kategori Best Education Development in Local Community berkat inisiatif pendampingan bisnis di empat kota Indonesia.

Empower Academy hadir untuk mendukung pengembangan ekonomi inklusif melalui pelatihan dan pendampingan usaha bagi kelompok marginal, masyarakat rural, dan komunitas rantai pasok tembakau.

Saat ini, program tersebut telah berjalan di Kota Malang, Jakarta, Kabupaten Temanggung dan Malang.

“Penghargaan ini menjadi semangat baru untuk memperluas dampak positif. Kami berharap Empower Academy terus berkembang membawa manfaat bagi masyarakat luas," kata Senior Manager Media and External Relations Bentoel Group Aan Prastya, Rabu (3/12).

Dalam proses inkubasi selama 6–8 bulan, peserta Empower Academy mendapatkan pelatihan dari praktisi, akademisi, dan mentor sesuai kondisi usaha masing-masing.

"Kurikulum yang diberikan mencakup pengetahuan tentang dasar manajemen bisnis, legalitas usaha, branding dan promosi, manajemen keuangan, optimasi media sosial dan fasilitas produksi dan pendampingan lanjutan," ungkapnya.

Fokus program Empower Academy dapat berbeda di setiap daerah. Untuk di Kabupaten Malang, program ini fokus pada UMKM difabel.