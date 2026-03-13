Close Banner Apps JPNN.com
Ramadan - Hikmah Ramadan

Memilih Pendamping di Alam Kubur

Jumat, 13 Maret 2026 – 09:46 WIB
Memilih Pendamping di Alam Kubur
Ustaz Nuzul Dzikri. Foto: tangkapan layar YouTube

jpnn.com - SATU dari enam Rukun Iman ialah beriman kepada Hari Akhir.

Di antara bagian dari beriman kepada Hari Akhir itu, yakni beriman dengan adanya fitnah kubur.

Orang yang beriman apabila bisa menjawab fitnah kubur dengan baik akan diberi alas yang berasal dari surga, diberi pakaian dari surga, dibuka pintu menuju surga, sehingga dia diterpa angin surga dan mencium wanginya bau surga. Kemudian, dia didampingi seorang teman bernama amal saleh yang berwujud seseorang berwajah bagus, berpakaian indah, dan berbau wangi.

Baca Juga:

Orang tak beriman yang tidak akan bisa menjawab fitnah kubur, maka mendapat alas yang berasal dari neraka, pakaian dari neraka, dibuka pintu menuju neraka sehingga dia diterpa angin yang panas dari neraka. Kuburannya sempit, sehingga tulang rusuknya saling bersilangan. Kemudian, dia didampingi seorang teman bernama dosa, yang berwujud seseorang yang buruk rupa dengan pakaian serta menyengat bau badannya.

Baca Juga:

"Pendamping mana yang kita pilih?" tutur Ustaz Nuzul Dzikri.

'Tentukan dari sekarang pendamping yang dipilih," katanya. (ig/jpnn)

Ustaz Nuzul Dzikri memberi nasihat soal pendamping di alam kubur. Bisa dipilih dari sekarang.

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

TAGS   Pendamping di Alam Kubur  alam kubur  Ramadan  Ustaz Nuzul Dzikri  rukun iman 

RAMADAN

