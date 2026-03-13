Memilih Pendamping di Alam Kubur

jpnn.com - SATU dari enam Rukun Iman ialah beriman kepada Hari Akhir.

Di antara bagian dari beriman kepada Hari Akhir itu, yakni beriman dengan adanya fitnah kubur.

Orang yang beriman apabila bisa menjawab fitnah kubur dengan baik akan diberi alas yang berasal dari surga, diberi pakaian dari surga, dibuka pintu menuju surga, sehingga dia diterpa angin surga dan mencium wanginya bau surga. Kemudian, dia didampingi seorang teman bernama amal saleh yang berwujud seseorang berwajah bagus, berpakaian indah, dan berbau wangi.

Orang tak beriman yang tidak akan bisa menjawab fitnah kubur, maka mendapat alas yang berasal dari neraka, pakaian dari neraka, dibuka pintu menuju neraka sehingga dia diterpa angin yang panas dari neraka. Kuburannya sempit, sehingga tulang rusuknya saling bersilangan. Kemudian, dia didampingi seorang teman bernama dosa, yang berwujud seseorang yang buruk rupa dengan pakaian serta menyengat bau badannya.

"Pendamping mana yang kita pilih?" tutur Ustaz Nuzul Dzikri.

'Tentukan dari sekarang pendamping yang dipilih," katanya. (ig/jpnn)