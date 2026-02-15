Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Memori 2018 Terulang, Persija Jakarta Raih Poin Penuh di Markas Bali United

Minggu, 15 Februari 2026 – 22:12 WIB
Memori 2018 Terulang, Persija Jakarta Raih Poin Penuh di Markas Bali United
Pemain Persija Jakarta, Gustavo Almeida saat berlaga pada ajang Super League 2025/26 melawan Bali United di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Minggu (15/2). Foto: Dokumentasi Persija

jpnn.com - Persija Jakarta mencuri poin penuh di markas Bali United pada pekan ke-21 BRI Super League 2025/26.

Bertandang ke Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Minggu (15/2/2026), Rizky Ridho dan kolega menang dengan skor 1-0.

Gol semata wayang Macan Kemayoran di laga ini dicetak oleh Gustavo Almeida pada menit ke-8.

Sepanjang laga, Persija tampil mendominasi dengan persentase penguasaan bola mencapai 52% berbanding 48% milik Bali United.

Skuad asuhan Mauricio Souza juga tampil menekan setelah mencatatkan lima tembakan on target dari 16 kali percobaan.

Raihan tersebut berbanding terbalik dengan Bali United yang hanya mampu mencatatkan sekali tembakan ke gawang dari delapan kesempatan.

Dominasi Persija atas Bali United akhirnya membuat tim tamu mampu membawa pulang poin penuh dari Pulau Dewata.

Hasil ini membuat Persija menipiskan jarak dengan Persib Bandung dan Borneo FC yang ada di posisi pertama serta kedua.

