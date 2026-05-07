Memori di Hammersonic 2026

jpnn.com, JAKARTA - Festival musik, Hammersonic Festival 2026 sukses digelar di NICE PIK 2, Jakarta pada akhir pekan lalu tepatnya Sabtu (2/5) dan Minggu (3/5).

Meski sempat terjadi perubahan lineup dan penyesuaian harga tiket beberapa hari sebelum acara, festival yang dipromotori Ravel Entertainment itu tetap dipadati ribuan Hammerhead, sebutan penonton Hammersonic.

Adapun Hammersonic tahun ini mengusung tema Decade of Dominion yang menandai satu dekade dominasi festival musik metal dan rock terbesar di Asia Tenggara tersebut.

Oleh sebab itu, Ravel Entertainment pun sejak tahun lalu menyiapkan sejumlah nama besar internasional untuk perayaan Hammersonic 2026. Beberapa di antaranya seperti My Chemical Romance, New Found Glory, The Story So Far, Gorilla Biscuits, Miss May I, The Haunted, Fleshgod Apocalypse, sudah masuk daftar penampil.

Akan tetapi, My Chemical Romance batal tampil karena perubahan jadwal tur Asia yang diundur hingga November 2026. Ravel Entertainment mengumumkan pertunjukan My Chemical Romance yang seharusnya di Hammersonic berubah menjadi konser tunggal pada 22 November 2026 di Jakarta International Stadium.

Sementara itu, beberapa nama lain urung beraksi di Hammersonic 2026 karena masalah jadwal penerbangan yang diakibatkan perubahan geopolitik dan konflik Timur Tengah.

Hammersonic 2026 akhirnya mendatangkan band internasional seperti Agnostic Front, Eyehategod, Parkway Drive, Dashborad Confessional, Counterparts, Memphis May Fire, Of Mine and Men, Jinjer, dan Senses Fail.

Selanjutnya juga ada nama The Red Jumpsuit Apparatus, Bless The Fall, Malevolence, Knuckle Puck, Hawthorne Heights, SPEED, A Skylit Drive, Lastelle, Crystal Lake, Lich King, Obscura, Ellegarden, EMNW, serta Sekumpulan Orang Gila, Nocturnal Nihil, dan Typecast.