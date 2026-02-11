Memperbesar Pangsa Pasar di Indonesia, Mitsubishi Siapkan Mobil Hybrid Terbaru

jpnn.com, JAKARTA - Mitsubishi Motors akhirnya memberi kepastian soal arah elektrifikasi di pasar otomotif Indonesia.

Mitsubishi memastikan model elektrifikasi terbaru yang akan meluncur pada 2026 berjenis hybrid, bukan full electric.

Peluncuran perdana dijadwalkan berlangsung pada paruh kedua tahun fiskal 2026.

Kepastian tersebut menjadi lanjutan dari presentasi Mitsubishi pada hari pertama Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026, Kamis (5/2).

Saat itu, Mitsubishi menampilkan dua siluet mobil yang masih tertutup tirai hitam, memicu spekulasi luas soal identitas kendaraan baru tersebut.

Presiden Direktur PT. Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), Atsushi Kurita, mengonfirmasi bahwa kendaraan tersebut merupakan model hybrid.

Namun, Atsushi masih enggan mengungkap detail lebih jauh.

“Saya hanya bisa menyampaikan, mobil hybrid ini meluncur paruh kedua tahun fiskal 2026,” kata Kurita di Jakarta, Selasa (10/2).