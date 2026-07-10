Memperkuat Pertahanan, Persija Jakarta Rekrut Denis Kolinger

Jumat, 10 Juli 2026 – 21:30 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Manajemen Persija Jakarta bergerak cepat di bursa transfer. Terbaru, manajemen Macan Kemayoran merekrut pemain asal Kroasia Denis Kolinger.

Perekrutan pemain kelahiran 14 Januari 1994 itu dilakukan untuk memperkuat lini belakang tim saat mengarungi Super League musim 2026/27.

Presiden Persija Mohamad Prapanca menyambut positif kehadiran bek bertinggi badan 199 cm itu.

Kehadiran Kolinger diharapkan dapat memberi dampak penting bagi struktur pertahanan tim.

“Kehadiran Denis Kolinger kami yakini akan menambah kekuatan dan pengalaman di lini pertahanan Persija," katanya.

Dia mengatakan bahwa Denis Kolinger memiliki karakter sebagai pemain yang tangguh, disiplin, dan berjiwa pemimpin.

"Kualitas yang sangat dibutuhkan dalam membangun tim yang kompetitif,” ujar Prapanca.

Manajemen Persija memang mengincar Denis Kolinger, mengingat sangat pemain punya curriculum vitae luar biasa di kompetisi Eropa.