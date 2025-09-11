Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Teknologi - Smart Techno

Memudahkan Kreator Konten, YouTube Merilis Fitur Audio Multibahasa

Kamis, 11 September 2025 – 14:12 WIB
Ilustrasi Youtube. Foto: pixabay

jpnn.com - Setelah melewati uji coba selama dua tahun, YouTube akhirnya merilis fitur audio multibahasa.

Fitur tersebut memungkinkan para kreator menambahkan sulih suara dalam berbagai bahasa pada konten mereka untuk menjangkau lebih banyak audien.

Peluncuran fitur tersebut akan dilakukan secara bertahap dalam beberapa minggu ke depan.

Fitur audio diperkenalkan pada 2023 dalam program percontohan yang semula terbatas untuk kreator konten populer seperti MrBeast, Mark Rober, dan Jamie Oliver.

Para kreator harus menggunakan layanan sulih suara dari pihak ketiga sampai YouTube memperkenalkan alat sulih suara otomatis berbasis kecerdasan buatan, dengan dukungan teknologi Gemini milik Google yang bisa menirukan nada suara dan emosi kreator.

YouTube menyampaikan bahwa para kreator telah merasakan manfaat dari fitur tersebut.

Kreator yang mengunggah video dengan dukungan audio multibahasa rata-rata memperoleh lebih dari 25 persen waktu tonton konten dari audien, yang menggunakan bahasa selain bahasa utama dalam video.

Kanal Jamie Oliver, misalnya mencatat peningkatan jumlah penonton hingga tiga kali lipat setelah menggunakan fitur tersebut.

