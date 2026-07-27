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Menabung Makin Seru, Raih Tiket BRODER50 Bersama bank bjb

Senin, 27 Juli 2026 – 10:04 WIB
Menabung Makin Seru, Raih Tiket BRODER50 Bersama bank bjb - JPNN.COM
bank bjb mengajak nasabah menabung lewat program BRODER50 dengan kesempatan meraih tiket perjalanan menarik. Foto: bjb

jpnn.com, JAKARTA - Semangat menjalani gaya hidup sehat kini dapat diwujudkan bersamaan dengan kebiasaan mengelola keuangan secara bijak.

Melalui program promo BRODER50, bank bjb mengajak masyarakat untuk mulai menabung sekaligus memperoleh kesempatan mengikuti salah satu ajang trail running paling ikonik di Indonesia, Bromo Desert Race (BRODER50).

Program ini menjadi wujud komitmen bank bjb dalam menghadirkan nilai tambah bagi nasabah melalui berbagai program yang tidak hanya memberikan manfaat finansial, tetapi juga mendorong masyarakat menjalani gaya hidup aktif, sehat, dan produktif.

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Melalui promo ini, nasabah berkesempatan memperoleh tiket BRODER50 yang akan digelar pada 10 Oktober 2026 di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur, salah satu destinasi wisata alam terbaik di Indonesia.

BRODER50 merupakan ajang trail running yang menawarkan pengalaman berbeda dengan lintasan melintasi hamparan lautan pasir Gunung Bromo di ketinggian lebih dari 2.000 meter di atas permukaan laut.

Peserta akan menikmati panorama alam yang spektakuler sekaligus menguji kemampuan fisik di medan yang menantang.

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Ajang ini menghadirkan lima kategori lomba, yaitu 8K, 15K, 25K, 35K, dan 65K, sehingga dapat diikuti oleh pelari dengan berbagai tingkat kemampuan. Program promo berlangsung pada 16 Juli–15 Agustus 2026 atau hingga kuota terpenuhi.

Promo tersedia bagi nasabah baru maupun nasabah existing bank bjb melalui penempatan dana pada produk bjb Tandamata Rencana, bjb Tandamata Berjangka, atau skema Hold Dana bjb Tandamata sesuai kategori lomba dan ketentuan program.

bank bjb mengajak nasabah menabung lewat program BRODER50 dengan kesempatan meraih tiket perjalanan menarik.

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TAGS   Bank BJB  BRODER50  bjb tandamata  Gaya Hidup Sehat  Lari 
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