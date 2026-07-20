Menabung Sambil Bersiap Berlari, bank bjb Ajak Masyarakat Ramaikan Tangerang 10K

jpnn.com, BANDUNG - bank bjb kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung gaya hidup sehat melalui ajang Tangerang 10K yang menjadi bagian dari rangkaian bank bjb Ultimate 10K Series.

Melalui program spesial menabung, bank bjb memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh tiket lomba sekaligus membangun kebiasaan finansial yang lebih baik.

Program ini menjadi solusi bagi yang ingin mengikuti event lari tanpa proses rumit. Cukup dengan membuka atau meningkatkan tabungan sesuai ketentuan, nasabah dapat memperoleh tiket Tangerang 10K.

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Inisiatif tersebut mempertegas komitmen bank bjb dalam menghadirkan layanan perbankan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, khususnya komunitas olahraga yang terus berkembang di berbagai daerah.

Dalam beberapa tahun terakhir, tren olahraga lari mengalami peningkatan signifikan. Berbagai event di kota-kota besar selalu dipenuhi ribuan peserta dari berbagai kalangan.

Melihat antusiasme tersebut, bank bjb terus memperluas dukungannya terhadap ekosistem olahraga melalui berbagai penyelenggaraan dan kolaborasi event lari.

Tangerang 10K menjadi salah satu seri penting dalam rangkaian bank bjb Ultimate 10K Series, yang menghadirkan pengalaman berlari berkualitas sekaligus memperkuat semangat hidup sehat.

Periode program berlangsung mulai 8 hingga 31 Juli 2026, memberikan waktu yang cukup untuk mengikuti promo tersebut.