Menag: Indonesia Tumbuh Kuat karena Kerukunan Umat Terjaga

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengungkapkan bahwa Indonesia bisa tumbuh kuat karena kerukunan yang terus dijaga.

Pesan ini disampaikan Menag saat memberikan sambutan secara virtual pada Sholawat Kebangsaan dan Walk for Harmony yang digelar Ditjen Bimas Islam di Surabaya, Jumat malam (28/11).

Giat ini mengusung tema Mensyukuri Rahmat, Merawat Kerukunan Umat, dan Menebar Kebaikan Zakat dan Wakaf. Menurut Menag, acara ini menghadirkan pesan spiritual sekaligus sosial. Menag menjelaskan bahwa selawat menghubungkan umat kepada teladan Rasulullah, sosok yang menjadikan kasih sayang dan persaudaraan sebagai napas kehidupan sehari-hari.

Dia menekankan bahwa dalam konteks kehidupan berbangsa yang plural, nilai kasih sayang dan persaudaraan menjadi modal penting untuk mencegah gesekan sosial. Acara ini menjadi ruang kolektif bagi masyarakat untuk kembali mengingat inti dari kehidupan beragama: saling mengasihi, menghargai perbedaan, dan membangun harmoni.

“Walk for Harmony mengajak kita untuk melangkah bersama, mengukuhkan tekad untuk terus merawat harmoni dalam keberagaman,” ungkapnya.

Menag juga menyinggung peran strategis zakat dan wakaf dalam menggerakkan kebaikan sosial. Dua instrumen filantropi Islam tersebut, kata Menag, memiliki kekuatan besar dalam membangun kesejahteraan jika dikelola dengan amanah dan profesional.

“Zakat dan wakaf itu adalah jalan-jalan kebaikan. Ia menyatukan kepedulian, menolong sesama, dan menggerakkan kesejahteraan,” tuturnya.

Dia menambahkan ketika dikelola dengan baik, zakat dan wakaf dapat menjadi sumber kekuatan umat, memperkuat solidaritas, dan memperluas dampak pemberdayaan sosial di tengah masyarakat. (flo/jpnn)