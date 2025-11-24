Close Banner Apps JPNN.com
Menag Nasaruddin: 52 Ribu Guru Honorer Diangkat Jadi PPPK, PPG Meningkat 700 Persen

Senin, 24 November 2025 – 19:40 WIB
Menag Nasaruddin: 52 Ribu Guru Honorer Diangkat Jadi PPPK, PPG Meningkat 700 Persen
Menag Nasaruddin Umar mengungkapkan 52 ribu guru honorer diangkat menjadi PPPK, sedangan program PPG meningkat 700%. Humas Kemenag

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan kesejahteraan guru makin meningkat, ditandai dengan perluasan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang tahun ini ditambah hingga 700 persen.

“Kesejahteraan guru makin baik. Banyak kemajuan yang sebelumnya belum pernah dicapai,” ujar Menag Nasaruddin, Senin (24/11).

Dia menambahkan perbaikan kesejahteraan tersebut makin terlihat dalam beberapa tahun terakhir.

Tahun ini, misalnya, sebanyak 227.147 guru non-PNS menerima kenaikan tunjangan profesi dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan.

"Pengembangan PPG mencapai 700 persen. Sebelumnya kenaikannya hanya sekitar 20–30 persen per tahun. Tahun ini meningkat menjadi 700 persen,” kata Menag Nasaruddin.

Saat ini lebih dari 102 ribu guru madrasah dan guru pendidikan agama sedang mengikuti PPG, dan totalnya mencapai 206.411 guru sepanjang 2025, naik drastis dari 29.933 peserta pada 2024.

Menag menambahkan perluasan akses PPG kini menjangkau seluruh guru lintas agama. Selama ini PPG hanya diikuti guru-guru agama Islam. 

"Sekarang kami berikan juga kepada guru Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha. Semua kita fasilitasi,” tambahnya.



