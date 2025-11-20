Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Menag Nasaruddin Dorong Pendekatan Tafsir Induktif dan Berwawasan Keindonesiaan

Kamis, 20 November 2025 – 16:53 WIB
Menag Nasaruddin Dorong Pendekatan Tafsir Induktif dan Berwawasan Keindonesiaan - JPNN.COM
Menag Nasaruddin saat memberikan sambutan pada acara Ijtimak Ulama Tafsir 2025 bertema toleransi dan cinta kemanusiaan. Foto: Humas Kemenag

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan harapannya agar Ijtimak Ulama Tafsir Al-Qur’an bisa mendorong pendekatan tafsir induktif dan berwawasan keindonesiaan.

Ijtimak Ulama Tafsir Al-Qur’an menjadi hajat bersama Ditjen Bimas Islam, Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM (BMBPSDM) serta Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an (LPMQ) Kementerian Agama.

Ijtimak Ulama Tafsir 2025 mengangkat tema besar tentang toleransi dan cinta kemanusiaan.

Baca Juga:

Dua nilai ini, kata Menag Nasaruddin, makin mendesak di tengah situasi sosial yang dipengaruhi oleh era post-truth.

Dia juga menggarisbawahi bahwa tantangan era post-truth menuntut pembaruan metodologi tafsir agar tetap relevan menjawab kompleksitas zaman.

"Dahulu kebenaran mudah dirujuk, apa kata Al-Qur’an, apa kata Alkitab, atau apa kata ulama. Namun kini, kekuatan media dan politik dapat menenggelamkan kebenaran sejati,” ujar Menag, Kamis (20/11).

Baca Juga:

Dia mengkritik kecenderungan metode deduktif dalam penafsiran (dari langit ke bumi).

Sebaliknya, Menag mendorong penggunaan pendekatan induktif (dari bumi ke langit).

Hadapi Era Post-Truth, Menag Nasaruddin mendorong pendekatan tafsir induktif dan berwawasan Keindonesiaan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Menteri Agama  Menag Nasaruddin  berwawasan Keindonesiaan  Tafsir  ulama 
BERITA MENTERI AGAMA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp