Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Menag Nasaruddin Mengajak Masyarakat Pahami Pesantren Secara Utuh & Kultural

Rabu, 15 Oktober 2025 – 18:20 WIB
Menag Nasaruddin Mengajak Masyarakat Pahami Pesantren Secara Utuh & Kultural - JPNN.COM
Menteri Agama Nasaruddin Umar. Dok: source for JPNN.

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Agama Nasaruddin Umar meminta semua pihak menjaga muruah pondok pesantren dan menghindari narasi yang bersifat stigma. 

“Saya merasa sangat kaget dan prihatin dengan pemberitaan yang menempatkan pesantren secara negatif,” kata Menag Nasaruddin Umar dalam keterangannya, Rabu (14/10). 

Dia menjelaskan bahwa pesantren telah berabad-abad menjadi bagian penting dari sejarah dan peradaban bangsa Indonesia.

Baca Juga:

Menurut dia, pesantren adalah benteng moral bangsa yang telah melahirkan generasi ulama, pemimpin, dan tokoh nasional. 

Oleh karena itu, Menag Nasaruddin mengajak seluruh masyarakat untuk memahami pesantren secara utuh dan kultural.

“Sekian ratus tahun pondok pesantren berkiprah mendidik manusia Indonesia agar menjadi masyarakat yang beradab, hingga mengkristal dalam nilai kemanusiaan yang adil dan beradab,” ungkapnya.

Baca Juga:

Dia menambahkan bahwa pesantren bukan sekadar lembaga pendidikan agama, tetapi pusat pembentukan moral, karakter, dan kemanusiaan. 

“Mari bersama menjaga muruahnya,” katanya. 

Menteri Agama Nasaruddin Umar meminta semua pihak menjaga muruah pondok pesantren

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Menag Nasaruddin  Pesantren  santri  Kiai 
BERITA MENAG NASARUDDIN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp