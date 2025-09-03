Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Menag Nasaruddin Umar: Guru Itu Harus Suci di Langit, Suci di Bumi

Rabu, 03 September 2025 – 15:15 WIB
Menag Nasaruddin Umar: Guru Itu Harus Suci di Langit, Suci di Bumi - JPNN.COM
Menteri Agama Nasaruddin Umar saat membuka PPG Dalam Jabatan di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Rabu (3/9/2025). ANTARA/HO-Kemenag

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan bahwa tidak gampang menjadi seorang guru.

Nasaruddin menjelaskan beratnya tugas menjadi seorang guru yang mesti memiliki integritas dan kesucian moral sebagai pendidik dan tak boleh memiliki noda sedikit pun.

"Seorang guru itu harus suci di langit, suci di bumi. Kalian tidak gampang menjadi seorang guru," ujar Menag Nasaruddin Umar saat membuka PPG Dalam Jabatan di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Rabu (3/9).

Baca Juga:

Menurut dia, seorang guru tidak cukup hanya menguasai materi, tetapi juga harus mengalami proses pembatinan atau perenungan mendalam atas apa yang diajarkan.

Dia mengatakan bahwa seorang guru itu diibaratkan sebagai 'nabi kecil' yang harus menjaga diri dari perbuatan dosa.

"Bukan guru namanya kalau masih langganan maksiat, seperti zina atau kumpul kebo. Kalau tidak sanggup menjaga kesucian itu, lebih baik serahkan mandatnya," kata Nasaruddin.

Baca Juga:

Dia menggarisbawahi profesi guru adalah jalan panjang menuju keberkahan dan amal jariah yang tak terputus.

Semua ilmu yang diajarkan dan diamalkan kepada murid-muridnya akan terus mengalirkan pahala meski telah wafat seribu tahun lalu.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa seorang guru itu harus suci di langit, suci di bumi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Menag Nasaruddin Umar  guru  profesi guru  suci 
BERITA MENAG NASARUDDIN UMAR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp