Menag Nasaruddin Umar: Guru Itu Harus Suci di Langit, Suci di Bumi

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan bahwa tidak gampang menjadi seorang guru.

Nasaruddin menjelaskan beratnya tugas menjadi seorang guru yang mesti memiliki integritas dan kesucian moral sebagai pendidik dan tak boleh memiliki noda sedikit pun.

"Seorang guru itu harus suci di langit, suci di bumi. Kalian tidak gampang menjadi seorang guru," ujar Menag Nasaruddin Umar saat membuka PPG Dalam Jabatan di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Rabu (3/9).

Menurut dia, seorang guru tidak cukup hanya menguasai materi, tetapi juga harus mengalami proses pembatinan atau perenungan mendalam atas apa yang diajarkan.

Dia mengatakan bahwa seorang guru itu diibaratkan sebagai 'nabi kecil' yang harus menjaga diri dari perbuatan dosa.

"Bukan guru namanya kalau masih langganan maksiat, seperti zina atau kumpul kebo. Kalau tidak sanggup menjaga kesucian itu, lebih baik serahkan mandatnya," kata Nasaruddin.

Dia menggarisbawahi profesi guru adalah jalan panjang menuju keberkahan dan amal jariah yang tak terputus.

Semua ilmu yang diajarkan dan diamalkan kepada murid-muridnya akan terus mengalirkan pahala meski telah wafat seribu tahun lalu.