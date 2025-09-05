Menag Nasaruddin Umar Minta Maaf atas Omongannya Tentang Guru

jpnn.com - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyampaikan klarifikasi sekaligus permohonan maaf terkait potongan video pernyataannya yang sempat menimbulkan tafsir berbeda mengenai profesi guru.

"Saya menyadari bahwa potongan pernyataan saya tentang guru menimbulkan tafsir yang kurang tepat dan melukai perasaan sebagian guru. Untuk itu, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya," kata Nasaruddin dikutip dari laman kemenag.go.id, seperti diberitakan Rabu (3/9/2025).

Menag Nasaruddin mengatakan tidak ada niat sedikit pun darinya untuk merendahkan profesi guru.

"Justru sebaliknya, saya ingin menegaskan bahwa guru adalah profesi yang sangat mulia, karena dengan ketulusan hati merekalah generasi bangsa ditempa," tuturnya.

Menurut Menag, dirinya pun seorang guru. Dia mengabdikan diri puluhan tahun di ruang kelas untuk mengajar mahasiswa, menulis, dan membimbing.

"Karena itu, saya sangat memahami bahwa di balik kemuliaan profesi ini, guru tetap manusia yang membutuhkan kesejahteraan yang layak," kata Nasaruddin.

Sebelumnya diberitakan bahwa Menag Nasaruddin menjelaskan beratnya tugas menjadi seorang guru karena mesti memiliki integritas dan kesucian moral sebagai pendidik dan tak boleh memiliki noda sedikitpun.

"Seorang guru itu harus suci di langit, suci di bumi. Kalian tidak gampang menjadi seorang guru," ujar Menag Nasaruddin Umar saat membuka PPG Dalam Jabatan di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Rabu.