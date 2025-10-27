Menag Nasaruddin Wakili RI Hadiri Pembukaan Forum Perdamaian Dunia di Roma

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Republik Indonesia Nasaruddin Umar menghadiri pembukaan Pertemuan Internasional untuk Perdamaian Dunia (International Meeting for Peace) yang diselenggarakan oleh Komunitas Sant'Egidio (La Comunita di Sant'Egidio) di Auditorium Parco della Musica, Roma, Minggu (26/10) waktu setempat.

Dalam acara pembukaan yang berlangsung khidmat tersebut, Menag Nasaruddin duduk berdampingan dengan Presiden Italia Sergio Mattarella dan Ratu Belgia Mathilde bersama sejumlah pemimpin dunia dan tokoh lainnya.

Kehadiran Menag yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal dalam forum tersebut menegaskan posisi Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia yang aktif berkontribusi dalam dialog lintas iman dan perdamaian global.

Forum tahun ini mengusung tema “Daring Peace” atau “Berani Mewujudkan Perdamaian,” dan mempertemukan para pemimpin dunia, akademisi, serta tokoh kemanusiaan dari berbagai negara.

International Meeting for Peace dikenal sebagai salah satu forum global paling bergengsi, dan dihadiri oleh lebih dari 10.000 peserta dari seluruh dunia, untuk menyerukan perdamaian dan kesejahteraan.

Sejumlah tokoh yang hadir sebagai pembicara dalam pembukaan, antara lain Presiden Republik Italia Sergio Mattarella, Ratu Belgia Her Majesty Mathilde, Kardinal, Sekretaris Negara Takhta Suci, Vatikan Pietro Parolin, Grand Syeikh Al-Azhar, Mesir Ahmed Al-Tayyeb, Penyintas bom atom Hiroshima (Hibakusha) Kondo Koko, Presiden Conference of European Rabbis Pinchas Goldschmidt, Sosiolog, Universitas California Berkeley, Spanyol Manuel Castells.

Menag Nasaruddin dijadwalkan akan berbicara di Forum bertema “Remembering Pope Francis” (Mengenang Paus Fransiskus) pada Senin (27/10) sore waktu Roma.

Dalam kesempatan tersebut, Nasaruddin akan menyampaikan warisan nilai kemanusiaan Paus Fransiskus yang tetap relevan dalam memperkuat dialog lintas iman serta solidaritas global.