Menag Resmikan Masjid Al-Ikhlas PIK, ASG Tekankan Keharmonisan

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Agama Prof. Dr. K.H. Nasaruddin Umar, MA, bersama Founder and Chairman Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma dan jajaran manajemen ASG meresmikan Masjid Al-Iklhas PIK di kawasan Riverwalk Pantai Indah Kapuk.

Menag Nasaruddin memberikan nama Al-Iklhas sebagai doa agar masjid ini menjadi tempat ibadah yang dilandasi ketulusan dan kedamaian. Kehadiran masjid ini tidak hanya menjadi pusat ibadah umat Muslim, tetapi juga simbol harmoni dan toleransi di kawasan modern yang multikultural.

“Kami sangat mengapresiasi Agung Sedayu Group atas pembangunan masjid ini dalam waktu kurang dari satu tahun. Partisipasi mereka dalam pembangunan rumah ibadah dan kegiatan sosial sungguh luar biasa dan patut diteladani,” kata Menag Nasaruddin.

Masjid ini dibangun dengan biaya konstruksi sekitar Rp 45 miliar sejak Maret 2025 dan rampung dalam waktu singkat. Peresmian masjid itu dilakukan menjelang peringatan Isra Mikraj yang merupakan momen penting dalam ajaran Islam.

Masjid ini berdiri di atas lahan ±2.435 meter persegi dengan kapasitas sekitar 600 jemaah. Mengusung konsep Islamic Classical Architecture, Masjid Al-Ikhlas PIK menampilkan kubah megah, dua menara tinggi, serta ornamen khas Islam yang memperkuat nuansa spiritual di tengah kawasan modern.

Direktur Utama Agung Sedayu Group Letnan Jenderal TNI (Mar) (Purn.) Dr. Nono Sampono mengatakan masjid menjadi elemen penting dalam membangun keseimbangan kawasan.

“Kawasan yang maju tidak hanya membutuhkan infrastruktur dan ekonomi yang kuat, tetapi juga fondasi moral dan spiritual. Masjid Al-Ikhlas PIK kami harapkan menjadi ruang terbuka bagi siapa pun untuk merasakan kedamaian dan memperkuat nilai kebersamaan,” ungkap Nono Sampono.

Sebelum Masjid Al-Iklhas PIK, kawasan Riverwalk Island sudah berdiri rumah ibadah Si Mian Fo untuk umat Buddha. Rencanya, ASG akan melakukan pembangunan rumah ibadah lainnya. Hal ini mencerminkan semangat persatuan dalam keberagaman dan nilai rahmatan lil ‘alamin. (jpnn)