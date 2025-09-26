Menag Sebut Rumah Ibadah di Citra Maja City Contoh Hidup Beragam, tetapi Harmonis

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengatakan kehadiran Masjid Ar-Rahman dan Gereja Bersama di perumahan Citra Maja City Lebak, Banten merupakan cerminan keberagaman yang harmonis.

“Ini merupakan satu contoh pemandangan yang sangat indah, sangat menyejukkan, di mana dua rumah ibadah berdiri berdekatan,” ujar Menteri Agama, Nasaruddin Umar seusai peresmian Masjid Ar-Rahman Citra Maja City Lebak, Kamis (25/9).

Dia menjelaskan rumah ibadah ini bukan sekadar bangunan fisik, tetapi menjadi pusat pembinaan moral, mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan wadah mempererat hubungan harmonis antar-sesama warga.

Dia berharap kedua sarana ibadah ini akan menjadi simbol kebersamaan dan kedamaian yang menerangi kehidupan beragama di lingkungan Citra Maja City.

"Diharapkan masyarakatnya nanti juga menjalin kerukunan dan kedamaian satu sama lain, bahwa bahasa dan tanah air sama. Mudah-mudahan masyarakatnya juga bisa menjadi contoh, bukan hanya untuk negara Indonesia, tatapi juga negara-negara yang lainnya," ujarnya.

Managing Director Ciputra Group Budiarsa Sastrawinata mengatakan Masjid Ar-Rahman dibangun di atas lahan seluas 10.000 meter persegi dengan luas bangunan tahap pertama 1.560 meter persegi.

Gereja Bersama, merupakan gereja pertama di Citra Maja City dibangun di lahan seluas 5.000 meter persegi dengan luas bangunan 1.628 meter persegi.

“Kami berharap seluruh warga dapat memanfaatkan kedua rumah ibadah ini dengan sebaik-baiknya. Mari jaga kebersihan, ketertiban dan kenyamanannya secara bersama-sama. Semoga fasilitas ini membawa keberkahan dan kebaikan bagi seluruh warga, serta menjadi bagian penting dalam membangun komunitas yang damai dan sejahtera,” ujarnya.