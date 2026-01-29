Menag Terima Penghargaan dari INDOPOSCO, Tekankan Pentingnya Harmoni

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menerima penghargaan dari INDOPOSCO dalam perayaan HUT ke-5 media tersebut, Selasa (3/2/2026).

Apresiasi itu diberikan atas kategori Indeks Kerukunan Umat Beragama Tertinggi Sejak Survei Tahun 2015.

Staf Khusus Menteri Agama Bidang Komunikasi dan Kebijakan Publik Ismail Cawidu menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran INDOPOSCO, menyusul pemberian penghargaan kepada Menteri Agama Nasaruddin Umar atas perannya dalam membina kerukunan antarumat beragama di Indonesia.

"Terima kasih, kepada keluarga besar INDOPOSCO, yang telah memberikan penghargaan sebagai tokoh pembina kerukunan umat beragama," kata Ismail Cawidu di Aston Kartika Grogol, Jakarta Barat, Selasa (3/2/2026).

Dia menyatakan bahwa pemberian penghargaan tersebut merupakan bentuk partisipasi langsung dari kantor media massa dalam menjaga harmoni dan kerukunan di Tanah Air.

"Penghargaan ini diberikan kepada beliau, artinya INDOPOSCO sebenarnya ikut berpartisipasi langsung di dalam upaya merawat kerukunan kita yang ada di Indonesia," ujar Ismail Cawidu.

Menurutnya, stabilitas kerukunan umat beragama menjadi fondasi utama sekaligus investasi jangka panjang yang krusial bagi Indonesia dalam menghadapi tantangan di tahun 2045 mendatang.

"Apalagi Indonesia sedang menghadapi Indonesia Emas 2045, ini adalah investasi yang tertinggi di atas segala-galanya," imbuh Ismail Cawidu.