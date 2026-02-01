Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Menahan Imbang Irak, Timnas Indonesia Jumpa Vietnam di Perempat Final Piala Asia Futsal 2026

Minggu, 01 Februari 2026 – 05:22 WIB
Menahan Imbang Irak, Timnas Indonesia Jumpa Vietnam di Perempat Final Piala Asia Futsal 2026 - JPNN.COM
Pemain Timnas Indonesia, Brian Ick saat berlaga pada ajang AFC Futsal Asian Cup 2026 di Indonesia Arena, Jakarta. Foto: Dokumentasi FFI

jpnn.com, JAKARTA - Timnas Indonesia tembus perempat final AFC Futsal Asian Cup 2026 dengan status juara Grup A, seusai menahan imbang Irak.

Berlaga di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu (31/1), Muhammad Iqbal Iskandar dan kolega imbang dengan skor 1-1.

Pada laga itu, skuad Garuda mencetak gol terlebih dahulu melalui Samuel Eko pada menit ke-5.

Baca Juga:

Gol balasan Irak dicetak melalui Haedr Majed pada menit ke-29.

Hasil tersebut membuat Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam yang menjadi runner up Grup B.

Pada laga sebelumnya tim Negeri Paman Ho harus puas finis di bawah Thailand seusai kalah dengan skor 0-1.

Baca Juga:

Rencananya laga perempat final ajang Piala Asia Futsal 2026 akan digelar pada Selasa (3/2) mendatang di Indonesia Arena, Jakarta.(mcr16/jpnn)

Hasil lengkap AFC Futsal Asian Cup 2026 

Timnas Indonesia tembus perempat final AFC Futsal Asian Cup 2026 dengan status juara Grup A seusai menahan imbang Irak, Sabtu (31/1)

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Timnas Indonesia  Piala Asia Futsal 2026  AFC FUTSAL ASIAN CUP 2026  Indonesia vs Vietnam  muhammad iqbal iskandar 
BERITA TIMNAS INDONESIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp