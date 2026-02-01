Menahan Imbang Irak, Timnas Indonesia Jumpa Vietnam di Perempat Final Piala Asia Futsal 2026

jpnn.com, JAKARTA - Timnas Indonesia tembus perempat final AFC Futsal Asian Cup 2026 dengan status juara Grup A, seusai menahan imbang Irak.

Berlaga di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu (31/1), Muhammad Iqbal Iskandar dan kolega imbang dengan skor 1-1.

Pada laga itu, skuad Garuda mencetak gol terlebih dahulu melalui Samuel Eko pada menit ke-5.

Gol balasan Irak dicetak melalui Haedr Majed pada menit ke-29.

Hasil tersebut membuat Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam yang menjadi runner up Grup B.

Pada laga sebelumnya tim Negeri Paman Ho harus puas finis di bawah Thailand seusai kalah dengan skor 0-1.

Rencananya laga perempat final ajang Piala Asia Futsal 2026 akan digelar pada Selasa (3/2) mendatang di Indonesia Arena, Jakarta.(mcr16/jpnn)

Hasil lengkap AFC Futsal Asian Cup 2026