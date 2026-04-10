Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Menaker Yassierli Ajukan Tambahan 150 Ribu Kuota Magang Nasional 2026, Ini Alasannya

Jumat, 10 April 2026 – 16:24 WIB
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dan jajaran Kemnaker saat menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Kamis (9/4/2026). Foto: Dokumentasi Biro Humas Kemnaker

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengajukan penambahan 150 ribu kuota peserta Program Magang Nasional (MagangHub) 2026 merespons tingginya minat masyarakat, terutama lulusan baru.

Usulan ini ditujukan untuk memperluas akses pengalaman kerja sekaligus menjawab kebutuhan industri akan tenaga kerja yang lebih siap kerja.

Menaker Yassierli menyampaikan Program Magang Nasional saat ini masih dalam tahap pengusulan anggaran.

Baca Juga:

"Dengan dukungan dari Kementerian Keuangan dan Kemenko Bidang Perekonomian, kami berharap program ini bisa dilaksanakan sehingga harapan para calon peserta magang untuk memperoleh kesempatan ikut program ini dapat terwujud,” ujar Menaker Yassierli dalam keterangannya, Jumat (10/4).

Menurut Yassierli, pelaksanaan Program Magang Nasional 2026 tidak boleh hanya terpusat di kota-kota besar seperti Jakarta.

Program ini harus dirancang lebih merata agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat di berbagai wilayah, mulai dari Indonesia bagian Barat, Tengah, hingga Timur.

Baca Juga:

“Dalam pelaksanaannya nanti, Kemnaker berkomitmen menjunjung prinsip pemerataan. Daerah dengan tingkat pengangguran yang tinggi diharapkan dapat memperoleh proporsi kuota magang yang lebih besar,” katanya.

Penambahan kuota ini dinilai penting, terutama bagi lulusan baru yang kerap terkendala minim pengalaman kerja.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Program Magang Nasional  Menaker Yassierli  Kemnaker  maganghub  Anggaran  magang 
BERITA PROGRAM MAGANG NASIONAL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp