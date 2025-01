Menaker Yassierli Dukung Kehadiran KOPSI, Ahmad Doli Kurnia Tanjung Berikan Apresiasi

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menerima audiensi Ketua Umum Komite Olahraga Pekerja Seluruh Indonesia (KOPSI) Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Jumat (24/1/2025).

Doli hadir didampingi Wakil Ketua I Indra Gamulya, Wakil Ketua II Azhari Nasution dan Sekjen Jovinus Calvin Legawa di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemenaker RI) Jakarta.

Dalam perbincangan selama 1 jam lebih tersebut, Menaker Yassierli mendukung keberadaan KOPSI dalam memasyarakatkan olahraga di kalangan pekerja dengan tujuan menciptakan etos kerja yang baik dan meningkatkan produktivitas pekerja.

“Saya mendukung keberadaan KOPSI. Ini merupakan terobosan yang cukup bagus. Karena, lewat olahraga pekerja sehat, etos kerja baik dan juga meningkatkan produktivitas pekerja,” kata Yassierli yang didampingi Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Director for Institutional of Industrial Relations Indah Anggoro Putri dan C Heru Widianto, SE, M.M.

“KOPSI mengapresiasi dukungan Pak Menaker Yassierli. Dukungan ini menjadi penyemangat KOPSI dalam menjalankan program membudayakan olahraga di kalangan pekerja,” kata Ahmad Doli Kurnia sembari berkelakar kedatangan ke Kemenaker bukan dalam rangka kunjungan politik.

Keberadaan KOPSI ini, kata Doli Kurnia Tanjung, juga memiliki dampak lain yang siginifikan.

“Kalau olahraga sudah membudaya di kalangan pekerja secara otomatis bisa mendorong tumbuhnya industri olahraga. Tidak hanya itu saja, kompetisi yang kita gelar bisa menyedot tenaga kerja dan menjadikan wasit menjadi profesi serta mantan pemain nasional bisa berkarier sebagai pelatih di klub-klub perusahaan. Tidak semua kan mantan pemain nasional bisa ditampung PSSI,” jelasnya lagi.

Ahmad Doli Kurnia Tanjung yang juga Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menjelaskan, KOPSI sudah mengirimkan utusan Wakil Ketua Umum KOPSI Indra Gamulya ke markas CSIT (International Workers and Amateurs Sports Confederation/Konfederasi Olahraga Pekerja dan Amatir) di Wina Austria, bulan lalu.