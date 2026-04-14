Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
Nasional - Humaniora

Menaker Yassierli Ingatkan Pekerja Tingkatkan Daya Saing Agar Siap Hadapi Perkembangan AI

Selasa, 14 April 2026 – 22:11 WIB
Menteri Ketenagakerjaan Yassieeli saat memberikan arahan di acara penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ke-VIII periode 2026–2028 antara PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) dan Serikat Pekerja Kerukunan Keluarga Karyawan PT Pupuk Kaltim di Jakarta, Selasa (14/4). Foto: Dokumentasi Kemnaker

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengingatkan pekerja agar siap menghadapi perubahan teknologi, termasuk perkembangan Artificial Intelligence (AI), sehingga mampu meningkatkan daya saing dan tetap relevan di dunia kerja. 

Dia mengatakan tingkat penggunaan AI di Indonesia masih di bawah rata-rata global.

Kondisi ini menjadi sinyal dunia kerja berubah cepat dan Indonesia tidak boleh terlambat menyiapkan tenaga kerjanya.

“Kuncinya bukan hanya pada teknologinya, tetapi bagaimana kita membekali SDM agar siap. Pekerja harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan terus berkembang menghadapi perubahan,” kata Yassierli dalam keterangannya, Selasa (14/4).

Pernyataan tersebut disampaikan Menaker Yassieeli saat memberikan arahan dalam penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ke-VIII periode 2026–2028 antara PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) dan Serikat Pekerja Kerukunan Keluarga Karyawan PT Pupuk Kaltim di Jakarta, Selasa (14/4).

Menurut Yassierli, tantangan dunia kerja saat ini tidak lagi sebatas pada perlindungan hak-hak normatif, tetapi juga memastikan pekerja memiliki kompetensi yang memadai agar tetap relevan di tengah perubahan teknologi.

Dalam konteks tersebut, Menaker Yassierli menilai serikat pekerja perlu mengambil peran yang lebih strategis.

Tidak hanya hadir saat terjadi persoalan hubungan kerja, tetapi juga aktif menyiapkan pekerja menghadapi perkembangan teknologi, termasuk AI.

Ini pesan Menaker Yassierli untuk seluruh pekerja agar siap menghadapi perkembangan teknologi, termasuk AI

TAGS   Pekerja  Perkembangan Teknologi  AI  Kecerdasan  Kemnaker 
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp