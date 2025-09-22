Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Menaker Yassierli Ingatkan Perusahaan Patuhi Aturan Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan

Senin, 22 September 2025 – 14:44 WIB
Menaker Yassierli Ingatkan Perusahaan Patuhi Aturan Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan - JPNN.COM
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengingatkan kembali pentingnya perusahaan mematuhi aturan wajib lapor lowongan pekerjaan sesuai Perpres 57 Tahun 2023. Foto: Dokumentasi Biro Humas Kemnaker

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan kembali pentingnya kepatuhan perusahaan terhadap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 57 Tahun 2023 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan (WLLP).

Dia mengingatkan seluruh pemberi kerja agar segera melaporkan setiap lowongan pekerjaan melalui fitur Karirhub pada aplikasi layanan SIAPKerja Kemnaker.

“Melaporkan lowongan pekerjaan adalah kewajiban hukum sesuai Perpres 57 Tahun 2023. Pemerintah telah menyediakan mekanisme yang mudah dan terintegrasi, sehingga tidak ada alasan bagi perusahaan untuk menunda,” ujar Menaker Yassierli dalam keterangannya, Senin (22/9).

Baca Juga:

Menaker Yassierli menjelaskan Karirhub merupakan portal pasar kerja nasional resmi milik pemerintah yang menjadi instrumen utama dalam penerapan Perpres 57/2023.

Platform ini tidak hanya mendukung kepentingan perusahaan dalam mencari tenaga kerja, tetapi juga membantu pencari kerja memperoleh informasi yang valid dan terverifikasi.

Dalam penggunaannya, perusahaan dapat menentukan apakah lowongan yang dilaporkan akan dipublikasikan secara terbuka guna menjaring lebih banyak kandidat, atau hanya sekadar untuk memenuhi kewajiban administratif.

Baca Juga:

Setelah lowongan terisi, perusahaan juga wajib melaporkan status keterisian tersebut kepada Menteri Ketenagakerjaan.

Menaker Yassierli menambahkan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban WLLP akan diterapkan secara bertahap mulai tahun 2026.

Menaker Yassierli mengingatkan kembali pentingnya perusahaan mematuhi aturan wajib lapor lowongan pekerjaan sesuai Perpres 57 Tahun 2023

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   lowongan pekerjaan  wajib lapor lowongan pekerjaan  Menaker Yassierli  Kemnaker  pekerjaan  Perpres 57 Tahun 2023  perusahaan  WLLP 
BERITA LOWONGAN PEKERJAAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp