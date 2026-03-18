JPNN.com - Nasional - Humaniora

Menaker Yassierli Lepas Mudik Bersama Warmindo: Layak Dicontoh Perusahaan Lain

Rabu, 18 Maret 2026 – 17:50 WIB
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli saat melepas 649 pemudik yang merupakan mitra Warung Makan Indomie atau Warmino beserta keluarganya di Islamic Center, Bekasi, Rabu (18/3). Foto: Dokumentasi Biro Humas Kemnaker

jpnn.com, BEKASI - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan program mudik bersama bukan sekadar fasilitas pulang kampung, melainkan bentuk kepedulian perusahaan kepada mitra usahanya agar dapat tumbuh dan maju bersama.

Penegasan tersebut disampaikan Menaker Yassierli saat melepas 649 pemudik yang merupakan mitra/pelaku usaha Warung Makan Indomie (Warmindo) beserta keluarganya di Islamic Center, Bekasi, Rabu (18/3).

Mereka diberangkatkan menggunakan 11 armada bus menuju sejumlah kota di Pulau Jawa.

“Program mudik bersama ini merupakan bentuk kepedulian perusahaan kepada para mitra usahanya agar bisa terus tumbuh, maju bersama, dan merasakan manfaatnya bersama,” kata Menaker Yassierli.

Menurut Yassierli, kehadiran Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dalam kegiatan tersebut juga merupakan bentuk apresiasi kepada perusahaan yang dinilai memberi dukungan nyata kepada mitra usahanya.

Dia menilai program tahunan yang dijalankan PT Indofood CBP Sukses Makmur, Tbk. itu layak menjadi contoh bagi perusahaan lain di Indonesia.

“Yang ingin kami bangun adalah kepedulian, kebersamaan, dan rasa kekeluargaan dalam berusaha. Nilai-nilai itu sudah menjadi bagian dari DNA bangsa Indonesia. Karena itu, program mudik bersama seperti ini layak dicontoh oleh perusahaan-perusahaan lain di Indonesia,” ujar Menaker Yassierli.

Dia menambahkan hubungan industrial yang sehat tidak hanya ditopang kerja sama dalam proses produksi, tetapi juga oleh pembagian manfaat usaha yang dirasakan bersama.

