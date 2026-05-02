Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Menaker Yassierli: Negara Melindungi Buruh dari Pabrik Hingga ke Tengah Laut

Sabtu, 02 Mei 2026 – 19:43 WIB
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli mengungkapkan langkah strategis ini diambil untuk memastikan bahwa setiap awak kapal perikanan memiliki hak. Foto: Kemnaker

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Indonesia resmi mengundangkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026 untuk meratifikasi Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 188 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan.

Pengumuman tersebut dilakulan bertepatan pada peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli mengungkapkan langkah strategis ini diambil untuk memastikan bahwa setiap awak kapal perikanan memiliki hak atas kondisi kerja yang layak, setara dengan standar internasional.

"Melalui ratifikasi ini, negara memastikan kehadirannya tidak hanya di darat, tetapi hingga ke tengah lautan luas untuk melindungi seluruh awak kapal, termasuk mereka yang bekerja di kapal-kapal berukuran kecil," kata Menaker Yassierli melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Sabtu (2/5/2026).

Menaker mengatakan, pemerintah menyadari sektor penangkapan ikan merupakan salah satu jenis pekerjaan yang memiliki risiko tinggi.

Selain itu, isu ini juga bersinggungan langsung dengan hukum yang berlaku di berbagai negara.

Oleh karena itu, diperlukan standar hukum yang kuat untuk melindungi para awak kapal.

"Dengan ratifikasi ini, Indonesia kini berdiri sejajar dengan negara-negara maritim maju lainnya dalam menegakkan standar hak asasi manusia di laut lepas," ujarnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kemnaker  Menaker  Menaker Yassierli  May Day 2026 
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp