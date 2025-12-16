Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional

Menaker Yassierli: PP Pengupahan Sudah Diteken Presiden

Selasa, 16 Desember 2025 – 22:33 WIB
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli. Foto: Dokumentasi Humas Kemnaker

jpnn.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Prof. Yassierli mengatakan bahwa Peraturan Pemerintah atau PP Pengupahan telah diteken oleh Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (16/12/2025).

"Alhamdullah, PP Pengupahan telah ditandatangani oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto pada hari ini," kata Yassierli melalui keterangan tertulis Humas Kemenaker, Selasa malam.

Dia menjelaskan bahwa proses penyusunan PP Pengupahan telah melalui kajian dan pembahasan yang cukup panjang, dan hasilnya sudah dilaporkan kepada presiden.

Baca Juga:

Yassierli menjelaskan bahwa setelah memperhatikan masukan dan aspirasi dari berbagai pihak, khususnya dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh, akhirnya Presiden Prabowo memutuskan formula kenaikan upah sebesar Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa) dengan rentang Alfa 0,5 - 0,9.

"Tentunya, kebijakan Bapak Presiden ini sebagai bentuk komitmen untuk menjalankan putusan MK Nomor 168/ 2023," ujar Menaker Yassierli.

Menurut dia, perhitungan kenaikan upah minimum akan dilakukan oleh Dewan Pengupahan Daerah, untuk disampaikan sebagai rekomendasi kepada gubernur.

Baca Juga:

Menaker Yassierli menyebut PP Pengupahan tersebut juga mengatur:

1. Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK),

Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Yassierli menyebut PP Pengupahan sudah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (16/12/2025).

