Menaker Yassierli Salurkan Bantuan Kemnaker Peduli Rp 32,2 Miliar untuk Sumut dan Aceh

Rabu, 22 April 2026 – 06:28 WIB

jpnn.com, MEDAN - Kementerian Ketenagakerjaan menyalurkan bantuan Kemnaker Peduli senilai Rp 32.252.643.000 untuk mempercepat pemulihan ekonomi serta membantu masyarakat yang terdampak bencana di Sumatra Utara dan Aceh.

Bantuan tersebut diserahkan langsung Menteri Ketenagakerjaan Yassierli di BBPVP Medan, Selasa (21/4).

Penyaluran ini menjadi wujud kehadiran negara dalam masa sulit, sekaligus upaya mendorong masyarakat agar kembali bangkit, bekerja, dan berdaya.

Baca Juga: Kemnaker Ajak Dunia Usaha dan Industri Memperluas Akses Kerja Bagi Naker Lansia

Menaker Yassierli menyampaikan duka dan empati mendalam atas bencana yang melanda masyarakat di kedua provinsi tersebut.

Dia menegaskan dampak bencana tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga memengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

“Namun saya yakin, dengan semangat gotong royong dan ketangguhan masyarakat Sumatra Utara dan Aceh, kita akan mampu bangkit dan pulih bersama,” ujar Menaker Yassierli.

Baca Juga: Menaker Yassierli Ingatkan Pekerja Tingkatkan Daya Saing Agar Siap Hadapi Perkembangan AI

Menaker Yassierli menambahkan, bantuan ini tidak hanya bersifat simbolis, tetapi dirancang untuk memberikan dampak nyata bagi pemulihan ekonomi dan penguatan keterampilan masyarakat terdampak.

Bentuk dan Rincian Bantuan

Total bantuan Rp 32.252.643.000 tersebut dialokasikan untuk beberapa program sebagai berikut: