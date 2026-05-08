Menaker Yassierli Sebut BLK Kini Tempat Pelatihan Sekaligus Jadi Inkubator Bisnis

Jumat, 08 Mei 2026 – 17:40 WIB
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli (tengah) saat berada di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Bandung, Jawa Barat, Jumat (8/5). Foto: Dokumentasi Biro Humas Kemnaker

jpnn.com, BANDUNG - Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan Balai Latihan Kerja (BLK) kini tidak lagi hanya berfungsi sebagai tempat pelatihan kerja.

Namun, BLK juga dikembangkan menjadi inkubator bisnis, klinik produktivitas, dan pusat pengembangan talenta untuk menjawab kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang.

Transformasi tersebut menjadi bagian dari langkah strategis Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dalam mengoptimalkan BLK sebagai pusat pelatihan vokasi yang adaptif, inklusif, dan relevan dengan kebutuhan industri, baik domestik maupun internasional pada 2026.

“BLK tidak hanya sekadar menjadi tempat pelatihan, tetapi juga dikembangkan sebagai Talent and Innovation Hub, klinik produktivitas, serta inkubator bisnis," kata Menaker Yassierli dalam keterangannya, Jumat (8/5).

Menaker Yassierli menyampaikan hal tersebut saat memberikan arahan kebijakan ketenagakerjaan tahun 2026 di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Bandung, Jawa Barat, Jumat (8/5).

Dia mengatakan fokus Kemnaker adalah memastikan lulusan BLK dapat langsung terserap di dunia kerja atau mampu merintis usaha secara mandiri.

Dalam arahannya, Yassierli memaparkan strategi ketenagakerjaan Indonesia periode 2025–2029 yang berfokus pada penguatan link and match antara vokasi dan industri.

Kemudian berfokus pada optimalisasi BLK, perlindungan pekerja informal, penyediaan pekerjaan layak dan inklusif, serta penguatan regulasi ketenagakerjaan, termasuk regulasi platform digital dan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Ini arahan Menaker Yassierli terkait kebijakan ketenagakerjaan tahun 2026, salah satunya terkait transformasi Balai Latihan Kerja (BLK)

