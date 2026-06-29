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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Menaker Yassierli & Seskab Teddy Luncurkan MagangHub Angkatan II, Kuota Peserta Naik

Senin, 29 Juni 2026 – 18:27 WIB
Menaker Yassierli & Seskab Teddy Luncurkan MagangHub Angkatan II, Kuota Peserta Naik - JPNN.COM
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli bersama Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya saat meluncurkan Program Pemagangan Nasional (MagangHub) Angkatan II 2026 di Jakarta, Senin (29/6). Foto: Dokumentasi Kemnaker

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Yassierli bersama Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya meluncurkan Program Pemagangan Nasional (MagangHub) Angkatan II 2026 di Jakarta, Senin (29/6).

Pada angkatan II ini, pemerintah meningkatkan kuota peserta dari 100 ribu menjadi 150 ribu orang sebagai upaya memperluas kesempatan lulusan perguruan tinggi memperoleh pengalaman kerja sekaligus mempercepat transisi mereka ke dunia kerja.

Menaker Yassierli mengatakan peningkatan kuota tersebut merupakan tindak lanjut atas evaluasi pelaksanaan angkatan pertama yang menunjukkan hasil positif dalam mendukung penyerapan tenaga kerja.

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Menaker Yassierli &amp; Seskab Teddy Luncurkan MagangHub Angkatan II, Kuota Peserta Naik

Karena itu, pemerintah terus menyempurnakan penyelenggaraan program agar manfaatnya semakin luas dan semakin mampu menjawab kebutuhan dunia usaha dan industri.

"Ini tentu menjadi kabar baik bagi adik-adik kita yang baru lulus dari perguruan tinggi. Penambahan kuota ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memperluas kesempatan kerja sekaligus memperkuat transisi lulusan perguruan tinggi menuju dunia kerja," kata Yassierli.

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Selain meningkatkan jumlah peserta, pemerintah juga memperkuat kualitas penyelenggaraan program.

Perusahaan, kementerian, dan lembaga terlebih dahulu menyampaikan kebutuhan posisi magang yang tersedia.

Pemerintah meningkatkan kuota peserta dari 100 ribu menjadi 150 ribu orang pada MagangHub Angkatan II 2026

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TAGS   maganghub  Program Pemagangan  Menaker Yassierli  Seskab Teddy  tenaga kerja  Kemnaker  pemagangan 
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