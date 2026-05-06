Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Menaker Yassierli Tegaskan Pentingnya Sertifikasi Kompetensi bagi Lulusan Magang

Rabu, 06 Mei 2026 – 20:39 WIB
Menaker Yassierli Tegaskan Pentingnya Sertifikasi Kompetensi bagi Lulusan Magang - JPNN.COM
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli saat meninjau pelaksanaan program pemagangan nasional di PT Yupi Indo Jelly Gum Tbk, Gunung Puteri, Bogor, Jawa Barat, Rabu (6/5). Foto: Dokumentasi Biro Humas Kemnaker

jpnn.com, BOGOR - Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pentingnya sertifikasi kompetensi bagi lulusan program pemagangan nasional.

Sebab, sertifikasi kompetisi tersebut merupakan pengakuan formal atas keterampilan yang dimiliki, sekaligus untuk memperkuat posisi mereka di pasar kerja.

Untuk itu, pemerintah memfasilitasi sertifikasi bagi peserta yang telah menyelesaikan program pemagangan guna meningkatkan daya saing tenaga kerja.

Baca Juga:

“Sertifikasi kompetensi ini kami berikan secara cuma-cuma sebagai bentuk apresiasi sekaligus modal bagi para peserta," kata Menaker Yassierli dalam keterangannya, Kamis (6/5).

Pernyataan tersebut disampaikan Menaker Yassierli saat meninjau pelaksanaan program pemagangan nasional di PT Yupi Indo Jelly Gum Tbk, Gunung Puteri, Bogor, Jawa Barat, Rabu (6/5)

"Kami ingin lulusan magang tidak hanya membawa pengalaman praktis, tetapi juga memiliki bukti formal yang diakui secara luas oleh industri,” ujarnya.

Baca Juga:

Lebih lanjut, Yassierli mengungkapkan sebagian peserta magang telah terserap sebagai karyawan tetap di perusahaan tempat mereka berlatih, sementara lainnya masih dalam tahap evaluasi.

Hal ini menunjukkan dunia usaha mempertimbangkan kontribusi nyata peserta selama masa pemagangan.

pemerintah memfasilitasi sertifikasi kompetensi bagi peserta yang telah menyelesaikan program pemagangan nasional guna meningkatkan daya saing tenaga kerja

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Sertifikasi Kompetensi  magang  pemagangan  Kemnaker  Menaker Yassierli  tenaga kerja 
BERITA SERTIFIKASI KOMPETENSI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp