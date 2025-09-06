Menakjubkan, Sunset di Land’s End PIK2 Jadi Penutup Indah Liburan Long Weekend

jpnn.com - JAKARTA - Kawasan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) menjadi manget wisata keluarga pada saat libur akhir pekan Jumat (5/9) hingga Minggu (7/9). Dari sekian banyak destinasi wisata yang ditawarkan PIK2, Land’s End menjadi lokasi favorit di penghujung hari, terutama bagi pengunjung yang ingin menikmati indahnya matahari terbenam.

Ratusan pengunjung mulai memadati tepian Land’s End sejak menjelang sore hari. Mereka duduk santai di area terbuka. Ada yang menggelar tikar, bahkan banyak pula yang sibuk mengabadikan momen lewat kamera telepon seluler.

Saat matahari perlahan tenggelam di ufuk barat, suasana berubah syahdu diiringi tepuk tangan kecil dari wisatawan yang menikmati panorama senja.

“Sunset di sini benar-benar menakjubkan. Warnanya oranye keemasan dan pantulannya di laut bikin suasana romantis sekaligus hangat buat keluarga,” ujar pengunjung asal Tangerang Selatan Bambang yang datang bersama istri dan anak remajanya.

Selain panorama senja, Land’s End juga menghadirkan aktivitas olahraga baru; Beach Padel.

Lapangan padel berpasir ini berada tepat di tepi pantai.

Hal ini memberikan pengalaman unik bagi pengunjung yang ingin berolahraga sambil merasakan suasana liburan tropis.

“Main padel di pinggir pantai itu beda rasanya, anginnya sepoi-sepoi dan pemandangannya laut. Jadi, olahraga sekaligus rekreasi,” kata pengunjung dari Jakarta Utara, Rio yang mencoba fasilitas tersebut bersama temannya.